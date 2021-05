Carmen Villalobos habla de su primer antagónico en Café con aroma de mujer

Carmen Villalobos experimenta por primera vez un papel como villana en un melodrama. La colombiana siempre había interpretado personajes que se encontraban del lado bueno de la historia, sin embargo, con el remake de “Café con aroma de mujer“, ha logrado lo que tanto se había propuesto: ponerse en la piel de un antagónico.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso“, serie de Telemundo, nunca antes había sido la malvada de la historia, pero siempre estuvo dispuesta a explorar esa parte, y ahora, con la producción de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana, ha podido desarrollarse y habló sobre su primer antagónico.

En “Café con aroma de mujer“, Carmen Villalobos le da vida a Lucía Sanclemente, quién es la mujer que le hará imposible la vida a la “Gaviota” y buscará quedarse con el amor de Sebastián. La actriz asumió como un reto este rol dado que le brinda la oportunidad de explorar otros ámbitos de la actuación.

En una entrevista reproducida por diario Las Américas, la originaria de Barranquilla reconoció que no sabía que las villanas lloraran tanto, pues esa es una de las funciones que más ha hecho con Lucía Sanclemente, a quien presentó como una mujer de claroscuros y más humana.

“Tengo que confesar que yo pensé que como villana no iba a llorar y he llorado. Creo que lo he hecho más que la protagonista, porque le hemos dado un enfoque tan bonito a Lucía. La guionista se ha encargado de humanizarla y justificarle muchas cosas, y ha sido maravilloso llegar al set y trabajar el personaje con los directores”, comentó la estrella colombiana a la publicación.

Carmen Villalobos indicó que el momento de interpretar a una villana le llegó en una gran producción y lo que más le ha agradado es que su personaje no es plano, sino que tiene diversos matices que lo hacen más creíble, pues no se trata de la típica antagonista que siempre le hace mal a todos.

“Estoy muy feliz de interpretar a mi primer antagónico, muy contenta por esta gran historia, pero, sobre todo, por encarnar a una mujer de verdad. Creo que eso ha sido lo más bonito de este personaje, que no es la mala que odias desde el principio y no la soportas”, consideró la actriz.

El estreno de “Café con aroma de mujer“ se dio hace una semanas por Canal RCN en Colombia, sin embargo, el lanzamiento internacional de la telenovela está fechado para el próximo 25 de mayo por la señal de Telemundo, por lo que los fans de Carmen Villalobos están atentos para observar el nuevo trabajo de la histrionisa.

Pese a que esta nueva versión de la telenovela colombiana no ha recibido las mejores críticas, es un hecho que la presencia de Carmen Villalobos es un gancho importante para la teleaudiencia, pues su trabajo está precedido por sus participaciones en “Sin senos no hay paraíso” y “El Señor de los Cielos”, por lo que su calidad no está a discusión.