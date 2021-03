Carmen Villalobos deleita bailando cumbia con mini short y tacones

Como buena colombiana, la actriz Carmen Villalobos mostró cátedra de baile al mover sus caderas al ritmo de la cumbia con un mini short falda y tacones, con los que deleitó a su público admirador.

Una de las actrices colombianas del momento es Carmen Villalobos, quien siempre está muy activa en redes sociales, en donde muestra muchos aspecto de su vida social y profesional, entre ellos bailar unas buenas cumbias.

Y es que el ritmo y la música está en su sangre, pues ya sea una cumbia o una bachata, Carmen Villalobos ha demostrado que sabe moverse y moverse bien, pues lo hace con una sonrisa dibujada en su rostro y con mucha alegría

Lee también: Desde la alberca y con prolongado escote, Carmen Villalobos presume sus curvas en bikini

Para muestra un del derroche de sensualidad de la actriz de telenovela en ‘El Señor de los Cielos’, está TikTok, red social en donde tiene varios videos en los que baila algunas canciones de cumbia o de reguetón.

En TikTok, la colombiana tiene casi 7 millones de seguidores, 24 millones de reproducciones, en donde comparte algunos videos moviendo las caderas y demostrando porque es una de las figuras más atractivas y buscadas en Google en Colombia y América Látina.

La actriz de 37 años de edad recientemente conmemoró el Día Internacional de Mujer, con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que recibió 184 mil likes y más de mil comentarios.

Lee también: Carmen Villalobos y su elegante vestido de red con el que cubrió solo sus encantos

“Leí esto y me encantó: ‘Tengamos siempre presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco y los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia, NUESTRA FUERZA Y CONVICCIÓN NO TIENEN EDAD’, comentó la actriz.

Además, comentó a las mujeres que mientras estén vivas, se sientan más vivas que nunca, pues Dios conserva en ellas la belleza que se encuentra fuera y dentro, ya que lo que realmente importa lo que está en el corazón y en el alma, que es lo único que perdura en el tiempo.

La actriz será Lucía, la villana de la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’ que se trasmitirá por la televisión colombiana RCN y en Telemundo, junto al actor cubano William Levy y Laura Londoño.