Con una blusa transparente, Carmen Villalobos derritió a sus admiradores al mostrarse de manera muy sensual y seductora en una imagen de antaño, en la que aún lucia su larga melena y se veía un tanto diferente a como está en la actualidad.

La villana de “Café con aroma de mujer”, de Telemundo, es una gran creadora de contenido en sus redes sociales, con las que consiente a sus fans y no en vano tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram, pero esta vez decidió compartir una fotografía para felicitar a uno de sus amigos e hizo que todos se remontaran al pasado.

Fue en sus historias de aplicación de la camarita donde Carmen Villalobos subió la imagen y felicitó a su amigo Omar Barón; en la postal aparecen los dos, pero llama la atención la blusa con transparencias de la actriz, con la que deja ver su sujetador blanco y algo más, deleitando la pupila de sus fans.

“Omitarrrr, feliz cumpleaños. Muchas bendiciones para tu vida. Te quiero mucho”, escribió la histrionisa colombiana en sus historias, pero más allá del mensaje de felicitación, deslumbró con su look, pues además de la blusa transparente, traía puesto un mini short negro de cuero, con el que presumía sus torneadas piernas.

La actriz no detalla de qué año es la fotografía que compartió pero no lucía el cabello así de largo desde 2019, por lo que remontó a sus admiradores a su imagen de la serie “Sin senos no hay paraíso”, donde tenía una larga melena.

Carmen Villalobos deja ver su sujetador y algo más con blusa transparente. Foto Instagram Carmen Villalobos

Actualmente, Carmen Villalobos presume el cabello a los hombros y teñido de rubio, un look que le queda espectacular para su rol de villana en el nuevo remake de la exitosa telenovela “Café con aroma de mujer”, la cual se estrenará en mayo por la señal de Telemundo.

Será la primera vez que la barranquillera interprete a la antagonista de la historia y por lo que se ha visto de los avances del melodrama, el papel no le sienta nada más e incluso le da un aire de malicia a su imagen, pues aparecerá muy seductora en la telenovela al lado de William Levy, quien será el galán.

Para Carmen Villalobos, encarnar a la mala de la telenovela en una producción que se ha rodado en su tierra y que significa mucho para el público colombiano, es un gran reto, pues tendrá que zafarse de los roles que ha hecho anteriormente para meterse de lleno a su papel. Eso sí, la belleza será su máxima aliada para quedarse con el amor de Sebastián y hacerle la vida imposible a la “Gaviota”.

Pese a que no es la protagonista, el peso de la figura de Carmen Villalobos sostiene el proyecto y se ha encargado de darle promoción al remake, por lo que, además de las entrevistas que ha brindado a diversos medios de comunicación, posó también para una revista, junto a William Levy, en unas fotos que le dieron la vuelta al mundo del espectáculo.