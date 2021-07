Carmen Villalobos cocina luciendo cuerpazo en ajustados leggings

Además de su talento para ser la buena o la mala de las telenovelas, Carmen Villalobos mostró otra faceta que no se le conocía tanto y es la de ser un as en la cocina, donde demostró que sabe prepararse ella solita sus alimentos y no le teme a los utensilios, eso sí, luciendo cuerpazo con un atuendo muy pegadito.

Sin perder el glamour y derrochando belleza esté donde esté, la villana de “Café con aroma de mujer”, telenovela de Telemundo y Canal RCN, deslumbró desde su cocina al aparecer en ajustados leggings que delinearon su figura y le marcaron una sexy cinturita con la que dejó sin aliento a sus fans.

Moviendo sus caderas con cadencia, Carmen Villalobos cocinó su desayunó antes de irse a las grabaciones de la telenovela en la que actualmente trabaja, la cual está próxima a finalizar y en la que ha interpretado a su primera antagonista.

En un video subido a las historias de la actriz colombiana, y que fue retomado por otra cuenta de Instagram, se luce mientras pica fruta y verdura y se prepara algunos ingredientes para comer algo rico antes de irse al trabajo, dejando claro que la cocina que tiene no es de adorno y sí sabe usarla cuando lo requiere.

Enfundada en unos leggings de ejercicio ajustados, con corte alto a la cintura y en colores blanco, negro y verde, la protagonista de la serie “Sin senos no hay paraíso” presumió su retaguardia y sus piernas, además de su abdomen de acero, que lucía irresistible con un top que apenas le cubría hasta debajo del busto.

En el video se observa a Carmen Villalobos divertida y de buen humor mientras maneja el cuchillo con maestría y demostrando que no sólo es una cara bonita, sino que sabe hacer las cosas por su propia cuenta, aunque tenga personal que la ayude con las cosas de la casa.

Con el cabello corto, típico de su personaje de Lucía Sanclemente, la originaria de Barranquilla muestra su rostro al natural por la mañana, tras su rutina de ejercicio, lo cual sorprendió aún más a sus admiradores, que quedaron prendados de la belleza de la actriz.

Carmen Villalobos ha adelantado que cuando finalice las grabaciones de “Café con aroma de mujer” se realizará un cambio de look y le gustaría probar con el rojo en su cabello, aunque, en una votación que hizo en sus historias de Instagram sus seguidores optaron porque regrese al castaño.

De cualquier manera, la histrionisa colombiana se verá espectacular pues posee una gran belleza y un cuerpazo, que, sumada a su gran simpatía y su constante atención a sus admiradores en redes, le han válido ser una de las famosas favoritas del medio del espectáculo.

