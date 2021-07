Carmen Villalobos celebra 10 millones de seguidores en TikTok y casi enseña el tesorito

No sólo es una de las actrices latinas más populares en Instagram, sino que ahora también lo es en TikTok al llegar a 10 millones de seguidores, por lo que Carmen Villalobos no podía dejar pasar la oportunidad de celebrarlo y lo hizo moviendo sus caderas con un sexy bailecito que dejó babeando a sus admiradores.

La villana del remake de “Café con aroma de mujer”, telenovela coproducida por Telemundo y Canal RCN, deleitó a sus fans al mostrar pierna mientras meneaba sus curvas al ritmo de la música y casi enseña el tesorito con sus movimientos, dejando a todos impresionados con su osado baile.

Amante de la cumbia y los ritmos latinos, Carmen Villalobos eligió una canción de estos géneros para deleitar a sus 10 millones de seguidores en TikTok y celebrar este suceso, pues sumados a sus 17 millones en Instagram, es actualmente una de las estrellas latinas con mayor impacto en redes sociales.

Lee también: Chiquis Rivera deslumbra mostrando su belleza al natural y sin maquillaje

La protagonista de “Sin Senos no hay paraíso” festejó haber alcanzado la significativa cifra el pasado fin de semana, pero no compartió nada especial pues se encontraba en pleno curso de actuación junto con su esposo Sebastián Caicedo, por lo que sólo hizo una mención en sus historias de Instagram.

Ahora, ya más relajada, Carmen Villalobos no dejó pasar la oportunidad de celebrar a sus seguidores y para ello lució un vestido largo floreado, en tonos azul, blanco y rojo, con aberturas en ambas piernas, y de tirantes. La actriz levantó la falda para moverse con las notas de “Don’t go yet”, de Camila Cabello.

La histrionisa colombiana levantó de más la falda y casi enseña el tesorito pues dejó ver sus torneados muslos y sus espectaculares piernas con sus sexys movimientos, con los que provocó suspiros entre sus admiradores, que le llenaron de piropos la publicación en TikTok.

“Mi ídola desde ‘Sin senos no hay paraíso’, como siempre, una diva”, “Yo te veo en la telenovela de Telemundo ‘Café con aroma de mujer’”, “Más diva no se puede ser”, “Muévelo más y no pareeess”, “Eres muy hermosa, de las más lindas. Saludos desde Colombia”, “Qué buen gusto musical tienes”, “Ella bailando es superior”, “Lo más hermoso de este mundo”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Carmen Villalobos en la aplicación.

Carmen Villalobos no olvidó destacar el haber llegado a 10 millones de seguidores en TikTok. Foto Instagram Carmen Villalobos

Lee también: Cecilia Galliano paraliza las redes con provocativa foto de sus atributos

Muchos de los fans que ha ganado últimamente la originaria de Barranquilla han sido gracias a su interpretación de Carolina Santana en “Sin senos no hay paraíso”, aunque hay algunos que recién la conocieron como Lucía Sanclemente en “Café con aroma de mujer”, por lo que su fama sigue creciendo cada día.

Tras finalizar las grabaciones de la telenovela colombiana, Carmen Villalobos aún no ha dado a conocer si tiene proyectos en puerta y sólo ha compartido algunas visitas a programas de la televisión bogotana o entrevistas con algunos medios de comunicación, pero no ha hablado de si tiene ofertas.

Síguenos en