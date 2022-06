Carmen Villalobos brilla en los Premios Tu Música Urbano con despampanante outfit

Desde hace unas semanas, Carmen Villalobos ha estado en el ojo del huracán debido a los múltiples rumores sobre una supuesta ruptura con su esposo Sebastián Caicedo, especulaciones que ni ella y él han aclarado ante los medios de comunicación ni en redes sociales, lo que ha acrecentado las dudas sobre su relación.

Pero mientras el vendaval pasa, la colombiana no para de trabajar y luego de culminar con las grabaciones de la telenovela “Hasta que la plata no separe” acaparó reflectores con despampanante outfit amarillo con el que robó suspiros recientemente en un evento donde se llevó la noche.

Carmen Villalobos brilló en los Premios Tu música Urbano, donde fungió como presentadora del evento y aprovechó para modelar en espectaculares atuendos que dejaron con la boca abierta a más de uno, siendo el más aplaudido uno de falda y top amarillos con los que mostró sus curvas perfectas.

¿Cuál depresión?

Ante los rumores que apuntan que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se divorciaron recientemente, la estrella colombiana de televisión ha hecho oídos sordos y se ha enfocado en su trabajo, primero porque se encontraba en grabaciones de su telenovela y justo después voló a Puerto Rico para participar en el evento de música que se celebró hace unos días.

El hecho de qué Sebastián Caicedo no comente las publicaciones que hace su esposa en redes sociales y que no aparezcan juntos desde hace ya varios meses ha generado una serie de versiones donde todas afirman lo mismo, que el matrimonio llegó a su fin, pero si eso es verdad, la depresión no le está haciendo nada a Carmen Villalobos.

Y así lo demostró, como toda una mujer empoderada desde el escenario de los Premios Tu Música Urbano donde fue co-conductora junto con Omar Chaparro y Zuleyka Rivera, donde se presumió con un outfit amarillo que la hizo brillar y lucir más espectacular que nunca.

En su perfil de Instagram, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” compartió una serie de fotografías de su atuendo, el cual consistió en un bustier de tiras delgadas y medias copas, que perfectamente le permitían destacar sus encantos delanteros, y terminaba justo debajo del busto.

El complemento fue una falda larga de faja a la cintura, dejando ver la piel de su torso, y con el detalle de una amplia abertura en la pierna izquierda, la cual aprovechó Carmen Villalobos para destacar sus torneadas extremidades; unos tacones de punta abierta en color dorado fueron el toque final perfecto para su outfit, con el que se llevó una lluvia de piropos.

“Me encantaron todos tus outfits, estabas divina e increíble“, “Definitivamente eras la más linda de los premios“, “Bellísima“, “Te luce el color“, “Amé ese outfit”, “Ese color me encanta como te queda”, “¿Cómo haces para siempre ser la más linda?”, “Todos tus outfits son muy top”, “Perfección”, “El amor de mi vida”, “Preciosa”, “Tú muy bien, adoro tu belleza”, fueron algunas de las reacciones que provocó la actriz.

