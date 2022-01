Carmen Villalobos atrapa miradas con bañador marrón desde la playa

Si de mujeres espectaculares se habla, Carmen Villalobos, sin duda, está en la lista pues no sólo es una de las actrices latinas más cotizadas y talentosas del momento, sino que también atrapa miradas con su tremenda belleza, la cual gusta de presumir en sus redes sociales dejando a sus fans con la boca abierta.

Y eso fue lo que provocó la protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, serie de Telemundo, al lucirse con un bañador marrón desde la playa, añorando el sol, la arena y el mar en pleno invierno, llevándose una carretada de piropos en la que sus fans incluso le dijeron que “está para enmarcarla” de lo perfecta que se ve.

Carmen Villalobos es una de las famosas que no teme mostrarse en bikini pues tiene una silueta de infarto, pero siempre le da un toque de clase y glamour a sus outfits de playa, como ahora, que atrapó miradas con un bañador marrón, generando fantasías entre sus admiradores.

Lee también: Aleida Núñez se luce en vestidito rojo desde todos sus ángulos; ‘monumento’, le dicen

La originaria de Barranquilla, Colombia, compartió una foto del recuerdo en la que presume su espectacular belleza enfundada en un traje de baño de dos piezas en color marrón, mientras posa recostada sobre un camastro de madera en las playas de Cartagena.

La impresionante imagen dejó suspirando a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram pues la actriz encarnó la perfección hecha mujer con un bikini de corte alto y un top sujetado únicamente por finas tiras, dejando apreciar sus torneadas piernas y mucha piel en la zona del torso.

En la postal, Carmen Villalobos luce el cabello largo y castaño como cuando protagonizó la saga de “El paraíso”, recordando a Catalina Santana, mientras disfrutaba del sol y daba una probadita de todo lo que tiene guardado bajo sus ropas.

“¡Qué ganas de playa, sol y arena! Uuuuf, la combinación perfecta… Teníamos esta fotito guardada”, escribió la villana de “Café con aroma de mujer” en la publicación que compartió en la red social de la camarita, desatando miles de comentarios por parte de sus fans, que se rindieron ante su belleza.

Lee también: Carmen Villalobos, un fenómeno en Netflix gracias a Café con aroma de mujer

“Guapísima“, “¡Qué foto!“, “No me parece que te guardes tremendas fotos, ¡eh!“, “Se muere de tanta belleza“, “El pelo largo“, “Cuerpero de la mujer, ¡olé!“, “Esta foto está para enmarcarla“, “Eres perfecta, sin duda“, “¡Dios!“, “Tú me encantas mucho, me enamoré“, “Divina“, “Bella como siempre“, “Barbie a la vista. Te adoro“, “¡Un fuego!“, fueron algunas de las reacciones que cosechó.

Recordando a Catalina Santana, Carmen Villalobos puso de cabeza a sus millones de seguidores en Instagram mostrando que el tiempo no pasa por ella y su belleza sólo se ha acentuado con los años, convirtiéndola en una de las actrices latinas más importantes del medio del espectáculo.

Síguenos en