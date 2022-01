Carmen Salinas y Octavio Ocaña, los más buscado en Google en 2021

Durante 2021 muchos fueron los eventos y artistas que se convirtieron tendencia en la red, lo que provocó que millones de personas acudieran a Internet para buscar más información al respecto en Google, uno de las herramientas más populares que existen para este propósito.

Entre los hechos que causaron conmoción no sólo en la TV sino también en la red estuvieron las muertes de famosos como Carmen Salinas y Octavio Ocaña, que se convirtieron en los más buscados en Google durante 2021 en algunos estados del país.

La encuestadora Pulls MX dio a conocer los resultados de lo más buscado en Google en México, de acuerdo con datos de Google Trends, entre los que destacan los nombres de la actriz Carmen Salinas y el actor Octavio Ocaña, quienes fallecieron en diciembre y octubre del año pasado, respectivamente.

En un mapa del país en el que se dieron a conocer las palabras, temas o personas más buscadas en la red mediante la herramienta de Google por cada estado, se revelaron las tendencias en cada zona de México, pero destacó la Ciudad de México, donde Carmen Salinas fue lo más buscado del año.

La muerte de la actriz y productora en diciembre pasado causó tal revuelo en el centro del país que su nombre fue millones de veces tecleado por los internautas, convirtiéndose rápidamente en lo más buscado en Google.

Sin embargo, este trend no se repitió en otro estado, pero sí apareció también el nombre de Octavio Ocaña, actor famoso por su participación como Benito Rivers en la serie “Vecinos”, quien murió el 29 de octubre pasado tras una persecución; su nombre fue lo más buscado en Tabasco, entidad de la que era originario.

Por su parte, el nombre de la ex Miss Universo Andrea Meza fue lo más buscado en Chihuahua, estado donde nació, lo anterior podría obedecer a que fue en mayo de 2021 que ganó la corona de la mujer más bella del mundo y la entregó en diciembre pasado.

Otras de las palabras más buscadas en México durante el año pasado fue Eternals, en Baja California Sur, en referencia a la película de Marvel; Cruella, en Aguascalientes, por la cinta de Disney, y Daft Punk en Querétaro.

Los equipos de futbol también destacaron en algunas entidades como Hidalgo, donde Cruz Azul fue lo más buscado, mientras que en Nuevo León fue Tigres vs Bayern, en Coahuila Cruz Azul vs Santos, y en Puebla Santos vs Puebla.

De ‘holi’ a ‘aprende en casa’; esto fue lo más buscado en Google por los mexicanos durante 2021. �� pic.twitter.com/cID93CBrUD — PollsMX (@PollsMX_) January 21, 2022

