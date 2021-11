La vida es un riesgo, dicen por ahí, y Carmen Aub se lo toma muy en serio y esta vez decidió presumir cuerpazo en un bañador tinto con el que se robó todas las miradas en redes sociales, asumiendo compromisos con ella misma y con las personas de su entorno.

La actriz de la exitosa serie de Telemundo “El Señor de los Cielos” mostró su abdomen marcado con su sexy outfit mientras posaba desde un balcón y frente a la playa, dejando sin palabras a sus admiradores y lanzando un significativo mensaje junto con la publicación.

Carmen Aub tomó riesgos con el sensual bañador tinto que le permitió presumir su marcado abdomen de una manera muy sexy, mientras sonreía coqueta a la cámara y amarraba su cabello oscuro en una coleta, haciendo suspirar a los internautas y llevándose una lluvia de piropos.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió un par de fotografías en las que modela un traje de baño de dos piezas en color tinto, con un top de tirantes anchos y un escote profundo que le quedó a la perfección, demostrando que está como quiere.

El bikini también era ancho pero le permitió destacar sus muslos, y en conjunto, el atuendo playero dejó ver su marcado abdomen y un sexy tatuaje en la zona del vientre, provocando suspiros entre sus 2.5 millones de seguidores en la plataforma de la camarita, quienes se manifestaron en los comentarios.

“Trust is a confident relationship with the unknown”, Rachel Bostman. Debemos hacer micro commitments y tomar el riesgo de que todo puede pasar, la importancia de los compromisos. No se trata de prometernos que nunca nos lastimaremos, es aceptar el riesgo de que si lo hacemos y cuando lo hagamos, lo repararemos juntos“, posteo Carmen Aub junto con las postales, en un largo y significativo mensaje que dejó pensando a todos.

“Mostraremos culpas, expresaremos remordimiento, aceptaremos cuando seamos egoístas Y nos responsabilizaremos de nuestras propias heridas del pasado. Es en la constancia de esos pequeños compromisos que nos ayudan a crear confianza, a veces en la rutina nos olvidamos de esos pequeños detalles“, continuó la actriz, cuyo más reciente trabajo fue en “Parientes a la fuerza”.

Los piropos no se hicieron esperar para Carmen Aub por parte de sus más de 2 millones de seguidores, quienes destacaron el cuerpazo y la confianza en sí misma que tiene para mostrar sus curvas sin temor a que la critiquen luego de haberse quitado los implantes, una decisión muy valiente que fue aplaudida por la mayoría.

“Hermosa“, “¡Qué divina, me encantas de brunette!”, “Así, natural, sin más adornos que tu sonrisa“, “Bella“, “Preciosa“, ¡Eso, girl!“, “Linda sonrisa“, “Saludos, Carmen, me gusta tu actitud, tu actitud positiva“, “Bellísima y preciosa Carmen, gracias por tu buena onda y sencillez“, “Te ves hermosa, me encanta ese look con tu cabello oscuro“, “Gracias por cada cosa que escribes, me ayudas a reflexionar y ver mejor las cosas. Sigue vibrando alto”, fueron algunas de las impresiones que causó la actriz de “El Señor de los Cielos”.

