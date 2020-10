Carmen Aub se suma a Michelle Renaud y a Gomita; ¡se quitará los implantes!

Las mujeres sofisticadas siempre han querido lucir perfectas, pues muchas de ellas viven de su imagen como es el caso de las famosas del medio del espectáculo y el entretenimiento. Es por ello que muchas han optado por levantar sus atributos visuales como son los senos o los glúteos.

Sin embargo, luego de todo lo que pueden lograr tras poseer una figura perfecta, la salud es primero, razón por la cual, muchas de ellas que en su momento decidieron aumentar o estilizar sus encantos físicos, han elegido la opción de apostar por su salud más que por su belleza.

Luego de que el pasado mes de enero, la actriz Michelle Reanud hiciera pública su decisión de quitarse los implantes de senos debido a la enfermedad ocasionada por dichos implantes conocida como Breast Implant Illness, así como entre cuestiones muy personales, recientemente la famosa payasita mexicana que se hace llamar a sí misma Gomita, ha tomado la misma decisión.

Por lo que en menos de una semana, dos famosas de la pantalla chica de México y el extranjero, han tomado la decisión de retirarse lo falso y quedarse con lo que tienen aceptándose tal y como son.

En un vídeo compartido desde su cuenta oficial, Carmen Aub -actriz de "El Señor de los Cielos", anunció que está lista para retirarse los implantes mamarios, mismos que le han dado mucha seguridad en su carrera artística ya que vive de su imagen.

Sin embargo, dijo que aunque para nada está en contra de los mismos -puesto que ella los ha tenido dentro de su cuerpo por una década-, aseguró que ya no los necesita más. Según comentó en el clip de más de tres minutos de duración, ha trabajado mucho en su interior a lo largo de esta pandemia para atreverse a quitárselos ya que en un principio le costó trabajo si quiera pensarlo. Pero también prefirió su salud que su belleza.

El clip lo acompañó de la siguiente descripción: "Yo... Sin edición, sin segundas tomas y sin filtro! @davidrankinmd @dee.hicks_explant_liaison @aquaplasticsurgery".

"Hace 10 años los que me vieron pasar de "¿Dónde está Elisa?", de "Niñas mal" a de repente un pequeño cambio en "Esperanza del corazón", sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que yo me desenvuelvo", dijo.

Incluso, contó que en un principio, sólo pensó en cambiarse de talla, pero finalmente reflexionó y en su decisión tuvo mucho que ver el doctor que se los va a retirar, así como su asistente, quien le contó su historia de vida.

"La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más pequeñas o quitármelos por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama Breast Implant Illness, tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar", indicó.

Por último, la actriz de 30 años dijo que está lista para las críticas y para todo lo que se venga en su vida en su nueva etapa ya sin implantes.

Cabe señalar que octubre es el mes dedicado al cáncer de mama, por lo que el hecho pudo haber influido en la decisión tanto de Aracely Ordaz Campos Gomita como en la de Carmen Aub para aceptarse y quererse como realmente son.

