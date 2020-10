Carmen Aub: 'Aún tengo que dormir sentada'; así luce sin sus implantes

Hace unos días, la actriz Carmen Aub de "El Señor de los Cielos" anunciaba su decisión de quitarse los implantes de seno, pues apostó por su salud, antes de hacerlo por su belleza. Y fue ella misma quien dijo que después de una década de traerlos dentro de su cuerpo, ya era hora de retirarlos, y todo se debió a un dato curioso.

Tras su inquietud por ver qué estaba pasando en el mundo de las famosas que desde hace tiempo tenían puestos dichos implantes y de repente decidieron retirarlos de su cuerpo, la actriz mexicana investigó sobre el Breast Implant Illness, que es una enfermedad ocasionada por los implantes mamarios que además arroja muchísimas toxinas que hacen mal al cuerpo, a las hormonas, y se manifiestan muchos síntomas. Así lo dijo la actriz de 30 años en un vídeo en su cuenta oficial de Instagram:

"Después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más pequeñas o quitármelos por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama Breast Implant Illness, tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar".

Incluso, la actriz de "¿Dónde está Elisa?" anticipaba que estaba lista para entrar al quirófano así como para recibir críticas de todo tipo pero que ya estaba preparada y por fin había entendido la diferencia entre tenerlos y no.

Pero luego de su anuncio que fue hace seis días, se sometió a la delicada cirugía de extirpación de implantes y así como lo dijo, ha estado informando sobre su actual estado de salud a sus seguidores en su cuenta de Instagram a través de sus historias.

"Día 4 de revisión. ¿Se supone que tengo que sentir dolor? Porque yo me siento genial", escribió el pasado martes.

La actriz, quien trabajó al lado del actor Rafael Amaya, acompañó la información de una imagen en la que posa de lo más sonriente con su doctor.

Carmen explicó que ya le quitaron los drenajes, sin embargo, "aún tengo que dormir medio sentada unos días y tener la venda una semana más", explicó la actriz, quien a decir verdad, luce genial y muy satisfecha con la valiente decisión que ha tomado.

Pues de muchos años atrás, quienes viven de su imagen, se transforman poniendo en riesgo su salud y algunas actrices, sobre todo, exageran en su arreglo personal; sin embargo no hay verdad más cierta que la belleza jamás estará por encima de la salud y se debe tener mucho cuidado.

