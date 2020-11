Magda Rodríguez, fue en vida amiga la productora Carla Estrada, misma a quien la tomó por sorpresa la perdida de la productora. Carla Estrada, reveló que se enteró de la terrible noticia, justo el día que tenían planeado ir a comer juntas.

Carla Estrada, está muy conmovida por la inesperada noticia de la productora Magda Rodríguez, ellas se conocían desde hace varios años, ya que Magda era muy amiga del ex esposo de Carla Estrada.

Forjaron su amistad cuando Magda, empezó a trabajar en Televisa, lugar donde compartieron grandes momentos juntas, mismos que hoy en día pasaron a ser solo recuerdos.

Carla mencionó lo que descubrió en Magda Rodríguez “era una gran mujer…una castañuela… que todo lo se proponía lo hacía… era una mujer tenaz”.

Dijo que tenían planeado verse ese día. "Me fui a andar en bicicleta con Arturo, un amigo, y me dijo ‘¿qué vas a hacer al rato?’ le dije ‘nada ¿y tú?’, me dijo ‘yo tengo una comida, es que viene Magda, a ver si nos vemos en la tarde’, le dije ‘órale, yo después de la comida los alcanzó’.”

Carla Estrada en shock por Magda Rodríguez. Foto Instagram Carla Estrada.

De repente cuando llego a mi casa, subo y leo los recados de mi teléfono y comienzo a ver la noticia dije ‘no puede ser’. Le hablé a Arturo, porque él iba directo a ver a Magda, y le dije ‘dime por favor que estás con Magda en este momento’, se quedó callado y me dijo ‘No Carla y es cierta la noticia’. Me quedé impávida, no lo puedo creer todavía.”

La productora contó que hace apenas dos semanas atrás, festejo con ella el que sin imaginar sería su último cumpleaños y menciona que la vio contenta, con muchos planes y cosas por hacer, que la productora parecia muy sana.

Habló de cuáles eran sus próximos sueños por cumplir, todo lo había logrado en su vida. Lo que también señalo Carla, que su amiga Magda, vivió y disfrutó cada instante de su vida, “pero hace dos semanas me estaba contando cuáles eran sus sueños, para donde quería llegar, qué quería hacer, que hiciéramos cosas juntas.”

“Yo digo que la lección de este momento es: di te amo a la gente que amas, haz lo mejor que puedas, trasciende haciendo cosas buenas, porque la vida está contadita”

Concluyó la productora Carla Estrada.

