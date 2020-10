Captan a Chiquis Rivera con nuevo galán en México; ¡Lorenzo Méndez en el olvido!

Desde el pasado fin de semana, Chiquis Rivera fue captada en un restaurante de mariscos de la Ciudad de México junto a sus amigos, los actores Alexis Ayala y Salvador Zerboni. Pero lo relevante fue verla acompañado de Jorge Cueva, quien es un conocido empresario mexicano de Guadalajara, Jalisco que se hace llamar Mr. Tempo.

Fue el programa de espectáculos "Suelta la Sopa" de Telemundo, el que presentó imágenes que no dejan lugar a dudas de que la hija de la fallecida Diva de la Banda, Jenni Rivera, ha recomenzado su vida amorosa con el ya famoso empresario restaurantero.

El viernes 16 de octubre, Chiquis asistió junto con los dos actores y el empresario a disfrutar de la comida del mar tras su reciente viaje a México por cuestiones laborales.

Y aunque las cámaras del mismo programa de espectáculos acudieron al empresario a cuestionarle sobre su relación con la cantante, todavía pareja de Lorenzo Méndez, éste sólo se limitó a decir que son buenos amigos y que ella es muy linda persona.

Al cuestionamiento sobre la relación entre el propio Mr. Tempo y Chiquis Rivera, el empresario dijo:

"No, ella es muy buena amiga, muy buena amiga. Claro que no, es una amiga, la conozco desde hace cuatro años. La invitamos a la apertura (del restaurante), ha venido dos veces. Sí, es guapísima, pero es una amiga, yo soy respetuoso, sé que está casada. Y no, nada que ver."

Pero por otro lado, le dio a la prensa una exclusiva, mediante la cual, se puede notar, que el empresario siente algo muy especial por la cantante:

"Y ahí les va una primicia: Estoy haciendo un negocio con ella. Una de mis compañías le va a dar la imagen a ella. Que ella sea la representante de la compañía y mi socia", reveló Mr. Tempo al programa.

Por otro lado, a la nueva pareja se le pudo ver antes de entrar al elevador, pues luego de retirarse del restaurante El peladito, propiedad de Alexis Ayala, y salir en un vehículo juntos, Chiquis esperó a Mr. Tempo en el hotel donde se hospedó.

Fue en ese momento, en el que no pudieron esconder más su amor y tras las declaraciones de Jorge Cueva, quien negaba una relación sentimental con la cantante -hechas unas horas antes-, ninguno de los dos pudo ocultar lo que sienten en el uno por el otro, pues se les puede ver besándose como lo hicieron en el restaurant en un momento en el que se quedaron solos.

Sin embargo, las reacciones de los internautas, han redundado en el rechazo de la relación de Chiquis, pues todavía sigue casada con Lorenzo Méndez, por lo que le aconsejan que primero termine legalmente su matrimonio para dar paso a una nueva relación, aunque parece ser que los consejos de los seguidores llegaron un poco tarde, pues a la pareja se le ve muy enamorada.

"Emocionada por lo que viene! Can’t wait to share with you guys... ���� Gracias @mr.tempo por creer en mi! Vamos con todo. Gracias Victor, @elpeladitomx por tus atenciones, nos la pasamos súper! @pedroprietotv @alexisayala @zalvadorzerboni están locosssss!!! Jajaja Pero me caen muy bien! Me hicieron reír mucho!!! #MasChingon @hijodevecino eres lo MÁXIMO!!!!", posteó Chiquis Rivera junto a la fotografía que compartió en la que se le puede ver en compañía de sus amigos, firmando algunos documentos, lo que parecen ser algunos contratos.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.