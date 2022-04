Candela Márquez paraliza Instagram mostrando su bronceado sin nada; ex de Paulina Rubio reacciona

La actriz Candela Márquez se ha hecho notar en redes sociales gracias a su carisma, belleza y cuerpazo y últimamente, paralizó Instagram a través de su perfil oficial, tras mostrar su bronceado sin nada mientras tomaba una sesión de relax.

Pues la actriz de "SOS Me Estoy Enamorando" (2021-2022), se lució a través de un vídeo que compartió el pasado martes para seguir con el pie derecho la semana, pues al momento, Candela Márquez ha logrado cautivar a un buen número de seguidores.

La actriz de 34 años originaria de Valencia, España que ha venido a triunfar a México tras incursionar en las telenovelas, se valió de su escultural cuerpo y se grabó tomando una terapia de relajamiento mientras se puede escuchar una música a tono: "Serenidad y Armonía, Armonía Natural".

Pues con un mini bikini que más bien pasa por alto al ver dicho clip, Candela se ha encargado de poner a sudar a más de uno tras mostrar una figura sin un gramo de grasa y por supuesto, con una piel de porcelana que brilla tras el tónico de aceites naturales relajantes que se ha untado antes.

Y mientras se contonea muy sugerentemente acostada en una cama del spa, la también villana de telenovelas de Televisa y Telemundo escribió: "Momentos de relajación para mente positiva #sauna #spa #relax #gym #sport".

Por lo que no ha dejado de recibir los comentarios que han sorprendido gratamente a sus seguidores que ascienden a más de 523 mil en su perfil de Instagram. Pues aunque no mostró su rostro, Candela Márquez ha logrado emocionar a sus fans tras sus sexis movimientos desde la cama del spa.

Una de las primeras famosas en reaccionar fue Sabine Moussier, quien actualmente figura como una de las villanas de la telenovela "Corazón Guerrero" (2022), que escribió: "Así o más! Eres espectacular sis!!! Te extraño", que fue correspondida con un: "@sabineoficial Yo también te extraño hermanita!! Te quiero".

Por su parte el periodista Gilberto Barrera sólo "peló" literalmente los ojos y prendió fuego a la publicación; el actor Agustín Arana no dijo palabra alguna aunque se mostró igual de sorprendido manifestando su asombro sólo con emojis y con un 100.

Y tras su descripción y su vídeo, Nicolás Colate, quien fuera esposo de la cantante Paulina Rubio hace algunos años y con quien tuvo un hijo, reaccionó a la publicación de Candela Márquez, y escribió: "Será para la tuya [para tu mente]", indicando que él piensa otra cosa... Nicolás Colate es paisano de Candela Márquez, pues ambos son españoles, podría ser que ese es el motivo que los une.

Por lo pronto, la guapa actriz de telenovelas ha logrado atrapar a 8,376 seguidores, quienes le han dedicado un corazón rojo, y se pueden leer 181 mensajes.

