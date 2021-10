Tras pasar por un largo proceso legal en contra de su padre, la cantante Britney Spears ¡se libera! y sigue el ejemplo de Aracely Arámbula y Jennifer Lopez posando sin prenda alguna; además de haber cerrado su cuenta de Instagram por algunos días.

La cantante que anunció su próximo enlace matrimonial con su prometido Sam Asghari ha hecho al lado toda represión que durante años le hizo sentir su padre James Parnell Spears al declararla incompetente para manejar su fortuna y señalarla como una demente.

No obstante, parece que la intérprete de "Oops!... I Did It Again" (2000), utilizó su cuenta de Instagram -recién recuperada- y se mostró como hace mucho no lo hacía, ¡sí! sin prenda alguna, como lo hicieran las famosas Jennifer Lopez y luego Aracely Arámbula a principios de este 2021.

Claro, con la diferencia de que las instantáneas mostradas por el par de famosas fueron fotos artísticas y muy bien cuidadas, con las que por supuesto cautivaron a millones de fanáticos.

"Playing in the Pacific never hurt anybody!!!! Pssss no photo edits… the tub curves!!!" (¡Jugar en el Pacífico nunca le hizo daño a nadie! Pssss sin ediciones de fotos… ¡¡¡las curvas de la bañera!!!), escribió la estadounidense de 39 años.

Y el primero en reaccionar fue precisamente su novio y prometido Sam Asghari, quien escribió con un hash tag: "#freethenipple" "Free the nipple" (Liberar el pezón); esto, luego de una serie de postales que la cantante compartió a través de su red social.

Otra celebridad a la que hizo reaccionar la considerada como La Princesa del Pop en los años 2000, fue la glamorosa Paris Hilton, quien no dudó en escribir: "Love seeing you so happy and free! You deserve it! Love you B" (¡Me encanta verte tan feliz y libre! ¡Te lo mereces! te amo B).

Desde la playa, y en topless, Britney Spears recibió más muestras de apoyo como: "As u should a born again free woman" (Como debería ser una mujer libre nacida de nuevo); "O Free Britney foi total" (Britney libre fue total), o "OH SHE FREE" (Ella libre), "GO OFF FREE QUEEN" (SALGA DE LA REINA LIBRE).

Una decena de instantáneas compartidas por la propia cantante, fueron las que hicieron reaccionar a millones de seguidores; pues más de 3.198.378 de personas fueron los que se pronunciaron ante el valor de Spears de posar tal cual, en una mini tanga y sin sujetador.

