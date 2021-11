Britney Spears culpa a su mamá de su tutela: "El animal más peligroso es una mujer silenciosa"

La compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas, cantante y empresaria estadounidense, Britney Spears culpó a su madre, , Lynne, de su tutela, pues fue realmente ella la de la idea de que su padre la manejara durante 13 años, por lo que escribió que "El animal más peligroso del mundo es una mujer silenciosa y sonriente".

Fue a través de su cuenta de Instagram que Britney Spears rompió el silencio y no sólo aseguró que su padre es el malo del cuento, pues su madre tiene mucho que ver también, siendo una mujer inteligente fue precisamente a ella a quien se le ocurrió la idea de la tutela.

"El animal más peligroso del mundo es una mujer silenciosa y sonriente. Mi papá pudo haber comenzar la tutela hace 13 años... pero lo que la gente no sabe es que mi mamá fue quien le dio la idea", escribió la intérprete de "Toxic" en una publicación en Instagram.

La estrella pop habló de su frustración por su madre, quien ante los medios siempre se mostró preocupado por su comportamiento y hasta la acusó de actuar de forma extraña en varias ocasiones. "Nunca tendré esos años de vuelta, ella arruinó mi vida en secreto", añadió.

La celebridad también señaló a Lou Taylor, ex mánager comercial suyo y fundador de la empresa Tri Star Sports and Entertainment Group, de haberle arruinado la vidA. De hecho, en el especial documental de The New York Times Controlling Britney Spears, se indicó que el socio de Taylor, Robin Greenhill, monitoreó el teléfono de la famosa a través de una tableta iPad que guardaba en una caja fuerte.

A Taylor de igual forma se le investigó por su participación en el inicio de la tutela de Britney en el documental Britney Vs Spears, de Netflix. La también actriz culminó sus acusaciones contra su madre haciendo alarde a la inteligencia de su padre, James Spears.

"Sabes exactamente lo que hiciste. Mi padre no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una tutela, ¡pero esta noche sonreiré sabiendo que tengo una nueva vida por delante de mí!", añadió. Cabe mencionar que después de unos minutos la publicación fue eliminada.

