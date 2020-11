Brandon Peniche y Kristal Cid, se convierten en padres por segunda vez

Hace a penas unas horas, Brandon Peniche, conductor del matutino Venga la Alegría de TV Azteca anunciaba que ya estaba todo listo para que su esposa Kristal Cid (hija de la reconocida actriz Sharis Cid), diera a luz a su segundo bebé, desde Houston, TX., Estados Unidos. Pero afortunadamente ¡ya son papás por segunda vez!

Fue en su cuenta oficial de Instagram, que el también actor compartió una serie de imágenes en las que se le veía algo cansado, a la espera de la llegada de su segundo hijo, en donde se le escuchaba decir que Kristal se encontraba muy emocionada pero también muy nerviosa.

Incluso horas antes, Peniche compartió un momento con su esposa en el que posteó: "Estoy tan orgulloso de ti, por lo que eres. Estoy tan orgulloso de poderte decir esposa. Gracias por ser la guerrera que eres y regalarme la alegría más grande que tengo, mis hijos. Te amo por siempre @kriscid".

Pero fue esta mañana en el programa Venga la Alegría, del que Brandon forma parte del elenco, que contó a sus compañeros que por fin han tenido la dicha de convertirse en padres él y su esposa, por lo que ya han convertido nuevamente en abuelos a la actriz Sharis Cid y a Arturo Peniche y Gabriela Ortiz, padres de Brandon.

"Hola, compañeros, ¡bien, feliz... muy feliz! Pues ya nació el baby a las 11:20 de la noche... Kris, la verdad es que una guerrototota, fueron 16 horas de labor de parto, fue natural, como queríamos, como quería ella y todo increíble, ¡está divino, está divino!", empezó relatanto del presentador de tv.

Ante la pregunta de a quién tiene parecido el bebé, Peniche dijo que a Kristal, que ahora le tocó a ella el parecido.

Además contó que la hija de Sharis Cid, se encuentra muy bien aunque un poco adolorida porque ya le está pasando el efecto de la anestecia, aunque con la llegada de su bebé, está feliz.

"Lloramos mucho... No sé por qué, pero con Alessia [la primera hija] no me pasó eso, no por nada; no me pasó porque no sabía a qué iba y ahora que ya soy papá, es el gran amor desbordado que se siente por un hijo... Nada más lo vi y me puse a llorar con un sentimiento espectacular", reveló.

En cuanto a detalles como la talla y el peso del bebé, Brandon indicó: "Pesó 3.05 kilogramos, midió 51 centímetros y nació a las 11:20".

Pero Sergio Sepúlveda, uno de los conductores del programa hizo una observación que podría ser un buen augurio: "Tu bebé nació el 11 del 11 del 2020 a las 11:20".

El también actor y padre del pequeño bebé, al que todavía no le han asignado un nombre, contó a sus compañeros que tras el cansancio que sentía Kristal por tantas horas de labor de parto, todo parecía indicar que tendrían que practicarle una cesárea; sin embargo, fue minutos antes de la magnífica fecha en la que nació el pequeño que la doctora la propuso a kristal, si lo podían intentar y ella aceptó.

En cuanto Alessia -su primera hija- Brandon dijo que se encuentra con sus abuelas y que no han querido presentarle a su hermanito por videollamada, pues esperan pronto poder reunirse de nuevo para poder tener ese contacto directo entre la familia. Tmbién dijo que están a la espera de que le hagan la circuncisión al bebé y saldrán del hospital hasta el día de mañana en la tarde.

