Blusa traiciona a Regina Blandón y la hace pasar tremenda vergüenza

La reconocida actriz por su personaje de Bibi en la serie de televisión cómica de la cadena Televisa La familia P. Luche, Regina Blandón, pasó tremenda vergüenza luego de que su blusa la traicionara frente a todos y en pleno programa en vivo.

Fue hace unos meses que Regina Blandón fungió como invitada a uno de los programas especiales titulado "Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional" en donde también estuvieron presentes, Gabriel Soto y David Zepeda, pero, sin duda, fue la actriz de la película Como novio de pueblo, quien se llevó todas las miradas después de su blusa la traicionara.

Durante el reto "Paso a pasito", el cual consiste en mostrar los mejores pasos que hacen los participantes mientras se suman más, fue que la hija del actor Roberto Blandón y la actriz Mariazel quedaron como finalistas tras derrotar a Gabriel Soto y David Zepeda, luego de que el primero se quedara congelado por lo que se fue a la harina; mientras que el segundo recibió toques eléctricos por olvidar un paso.

Y aunque la famosa celebraba la victoria, no contó con que su blusa le iba hacer una mala jugada y hacer pasar tremenda vergüenza. Todo sucedió cuando Regina Blandón realizaba uno de los pasos para dejar fuera a Mariazel y ser ella la absoluta ganadora, pero su blusa la traicionó, pues la prenda se levantó justo cuando estaba en el piso y hacia un brazo para atrás.

Y aunque sus contrincantes y el público aseguró que no había visto nada, la actriz pasó tremenda vergüenza al momento de la repetción; la actriz no encontraba donde esconderse pero finalmente bromeó con la situación luego de ser coronada como la ganadora del reto.

Cabe señalar que recientemente Regina Blandón compartió públicamente durante una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de Youtube que fue víctima de abuso sexual durante su niñez. “Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando... entonces cuando se trata de un abuso cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias”, expresó.

La actriz de La Familia P. Luche externó que el esposo de la cocinera de su casa fue quien se aprovechó de su inocencia. “Llevaba años y años -trabajando en su casa-. Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, externó.

Actualmente Regina Blandón es una de las artistas más queridas por el público, su personaje de Bibi le abrió muchas puertas por lo que ahora ocupa un lugar en el corazón de sus fanáticos.

