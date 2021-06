Bien mojada, Daniella Chávez resalta la parte de su cuerpo más codiciada

Para la modelo chilena, Daniella Chávez, no hay límites y cada vez que quiere reta la censura de sus redes sociales con sus atrevidas imágenes con las que paraliza el mundo del internet. Recientemente la famosa utilizó sus historias de Instagram para mostrarse más traviesa que nunca al cotonear su voluminosa retaguardia dentro del agua.

En el video que dura unos segundos la famosa influencer aparece dentro de una alberca mientras luce un pequeñito bikini en color rosa el cual se pierde entre sus atributos, pero por si no fuera suficiente, la chilena deleitó aún más a sus más de 14 millones de seguidores de Instagram moviendo su suculentamente sus encantos.

Fue como así Daniella Chávez, bien mojada, resaltó está parte de su cuerpo más codiciada y admirada por sus fans de las redes sociales, quienes no dudan en enviarle piropos cada vez que expone sus atributos frente a la cámara, motivo por el que constantemente se vuelve tendencia.

Actualmente la sudamericana de 35 años es una de las mujeres latinas con más popularidad en las redes sociales, sus sensuales sesiones fotográficas han hecho que los caballeros la amen. Aparte de conquistar resaltando sus partes del cuerpo más codiciadas, otro de los motivos por la que los fans adoran a Daniella Chávez es porque ha demostrado su gusto por el futbol.

En repetidas ocasiones la influencer ha demostrado su gusto por este deporte, pues aparte de revelar que su equipo favorito es el Colo Colo, la también cantante se ha declarado ser fanática de las Águilas del América, situación que tiene encantados a millones de mexicanos seguidores de este equipo.

Daniella Chávez resalta codiciada parte de su cuerpo.

Cabe señalar que no es raro que Daniella Chávez cause un revuelo en las redes sociales con sus irreverentes fotografías y videos que comparte en el que presume sin pena alguna su escultural cuerpo en pequeñas prendas y completamente desnuda, retando todo tipo de censura.

Sin embargo, pese a que la modelo se las ingenia para engañar a Instagram, la red social le ha hecho malas jugadas y ha cerrado varias de sus cuentas, por lo que ha tenido que empezar desde cero, lo impresionante es que la fmaosa en poco tiempo logra ganar miles de seguidores.

Hace un par de semanas Daniella Chávez manifestó: “Cada día las redes sociales censurando más y más! Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora sólo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener like y seguidores! Al resto los limitaron a todos! En t1k.t0k ya me censuraron y no hice nada! Hay videos que muestran todo y ahí están cómo si nada!”