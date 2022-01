Biby Gaytán llega a sus 50 años y su hija la celebra con fotos inéditas

Este 27 de enero, la actriz y cantante Biby Gaytán está llegando a sus 50 años y su hija la celebra con fotos inéditas. Pues aunque la estrella de televisión no se ha pronunciado al respecto de su cumpleaños, fue Alejandra, quien le hizo un pequeño homenaje en redes sociales.

La mayor de los hermanos Capetillo Gaytán, fue quien tomó la iniciativa de hacer pública su felicitación a su madre, Biby Gaytán y fue a través de una publicación de su cuenta de Instagram, que dedicó un emotivo mensaje a la también esposa de su papá, Eduardo Capetillo.

"A mi mamá: Creo que nunca tendré las palabras ni tiempo para decirte lo mucho que te admiro y lo tanto que te agradezco. No conozco a mujer mas completa, y jamás parare de repetírtelo", se lee en las primeras líneas del mensaje.

Por otro lado, dejó ver su admiración por ser hija de una mujer como Biby Gaytán tan correcta y apasionada por lo que hace, quien pausó su carrera artística por muchos años para dedicarse por completo a la crianza y a la educación de sus cinco hijos:

"Eres y siempre serás lo que yo quiero ser cuando sea mamá, me enseñaste desde caminar hasta volar confiando en mí misma y eso te lo agradezco inmensamente. Igualmente he tenido la suerte de verte trabajar hoy en día y nunca he visto a nadie más trabajar tan apasionadamente como lo haces tú y con una disciplina fuera de este mundo".

Por otro lado, Alejandra Capetillo Gaytán no perdió la oportunidad de destacar que Biby ha sido la mejor esposa que pudo haber tenido Eduardo Capetillo y la mejor madre para ella y sus cuatro hermanos, Eduardo Jr., Ana Paula y los gemelos Manuel y Daniel:

"Me toco igual verte ser mamá desde unos ojos ya más adultos con mis hermanitos, y ser la mejor esposa que existe en la vida. Y ahí, justo ahí mamá, es cuando me impacta ver que puedes ser tantas cosas de una forma sumamente completa".

Así mismo, finalizó su mensaje enviando una cálida felicitación y haciendo alarde de que es la mejor mamá del mundo:

Así que gracias mamá, gracias, gracias, gracias de aquí al cielo. Por ser mi maestra, mi amiga, mi modelo a seguir pero más importante que todo gracias por ser mi mamá y enseñarme a vivir la vida. Felices 50 mamita, eres mi todo".

No obstante, a la par de esta extensa felicitación, Alejandra también compartió una serie de fotos inéditas del pasado en las que Biby Gaytán luce guapísima y con un físico envidiable; pues el ballet y el ejercicio siempre han acompañado a la también bailarina de jazz y actriz de teatro, a lo largo de toda su vida; pues no hay que olvidar que desde niña estudió ballet clásico, gracias a Silvia Barragán, su madre que era maestra de la disciplina.

