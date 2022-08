Biby Gaytán desbanca a Maribel Guardia tras lucir rostro de porcelana a sus 50 años

Los años pasar y muchas actrices conservan su belleza y su semblante juvenil, es el caso de la actriz y cantante Biby Gaytán quien recientemente desbancó a Maribel Guardia tras lucir rostro de porcelana a sus 50 años.

Y es que, la también modelo, quien no ha dejado de presumir su belleza en su cuenta de Instagram y otras redes sociales, hizo alarde de su innegable belleza y rostro fresco y juvenil a sus 50 años, como si el tiempo no hubiera pasado por ella.

Además lució una cabellera mucho más larga y lacia en tono castaño que la hace ver mucho más joven al momento de enaltecer la cultura y la música mexicanas, pues la esposa del también actor Eduardo Capetillo, se lució presumiendo un atuendo que le fue obsequiado por artesanas mexicanas.

Biby Gaytán se dejó ver muy de cerca por la cámara que la grababa y a la par, dejó ver su rostro que no tiene ninguna imperfección ni arruga y que luce perfectamente bien maquillado en tonos rosados y marrones, que sin duda alguna, destacan su hermosura. Su sonrisa coqueta, fue parte esencial del vídeo mientras se escucha la canción "Huapango de Moncayo" a cargo del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

"Siempre me he sentido muy orgullosa de ser mexicana!!! Gracias querida Claire por este hermosísimo diseño de @casildamut hecho con manos mexicanas!!! Adoro tus creaciones!!! #HUAPANGODEMONCAYO", se lee en la descripción de su clip compartido.

Y aunque la costarricense Maribel Guardia luzca como toda un jovencita a sus 63 años, evidentemente Biby Gaytán le hace segunda y/o hasta le anda quitando el trono de la mujer más joven del mundo, pues o hay que olvidar que ambas son como los buenos vinos, entre más años tienen lucen y se conservan mejor.

Y mientras la ex Timbiriche hizo reaccionar a su marido con un: "Hermosa!!!!", los comentarios sobre supuestos arreglitos ya comenzaron a hacerse presentes: "Ya valió, ya empezaron las cirugías, por favor ni una más, que así estas hermosa".

Aunque por otro lado, hubo quien también se sorprendió de su belleza: "No envejece esta mujer... wuooooo", "Divinaaaaa! Con lo que te pongas!! La Mexicana más bella!!!", "Bellísima", "Iconiquérrima mi adorada Biby! Siempre te recordaré como la Timbiriche más enamorada, como Tania y querida como Camila".

"Eres tan bonita", "Hermosa", "Hermosa como siempre" y hasta el recuerdo de una famosa princesa de Disney como: "Pocahontas hermosa", han sido algunos de los casi 400 comentarios que e traducen a 16,504 corazones rojos.

