Belleza en su máximo esplendor; Aracely Arámbula hipnotiza con mirada, reflejo de su alma

Luego de abrir su app para celulares, la actriz Aracely Arámbula ha compartido una de las postales en la que presume su belleza en su máximo esplendor, con su mirada verde que asegura, es el reflejo de su alma. Y es que 'la Chule' no podría estar mejor luego de llegar a tantos fanáticos quienes ya han descargado su aplicación.

Su cuenta oficial de Instagram y otras redes sociales, le ha servido de vínculo directo a Aracely Arámbula con su público que tanto la quiere y apoya, no obstante, la actriz de telenovelas de 46 años, ha diseñado y creado su propia app para conocer aún más a sus fanáticos, quienes le han dado tanto a lo largo de su carrera artística.

Las últimas publicaciones de Aracely Arámbula, son en torno a los temas que contiene dicha aplicación para celulares que por lo pronto está disponible sólo para equipos Android; sin embargo, la protagonista de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, apareció más bella que nunca con una cautivadora mirada en una postal, cuya descripción se lee:

"Dicen que la mirada es el reflejo del Alma... Ustedes que opinan?... Feliz lunes mi #ArAfamilia bella hoy #agradecida y muy FELIZ por todos sus mensajes y por su Amor de todos los días; que cada uno de sus días estén llenos de SALUD y #bendiciones, gracias por compartir lo que les está gustando en mi App ya que se hizo con ENORME AMOR, Pensando en ustedes...

Los leo y me encanta saber que les gustó mucho la sección espiritual con mi hermanita @tania_karam_oficial una de mis favoritas que disfruté TANTO. Amo estar en conexión con nuestros angelitos te quiero herma!!!

Gracias por compartir para llegar a muchos corazones, los Leo y Los abrazo con con el Corazón #Sanandocorazones cuéntenme que más les gustaría ver https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_d51606.layout Muy pronto en iPhone #angel #blessings #lovely #friends #loveu #arafamilia".

Por lo que Aracely se ha llevado los halagos más sinceros de parte de sus fanáticos quienes tienen perfiles con algún sello distintivo de la actriz, formando parte de sus tantas fanpages (páginas de fans), aprobadas por la misma actriz, como: "Eres una gran persona, te admiro".

O "TE AMO CON TODO MI CORAZÓN", "Eres una gran mujer", "Eres lo más lindo que la vida me pudo dar", "Uno que otro desmayado! Jajajajajjaja si supishhhte", "GRACIAS POR EXISTIR!!! Llenas mis días de felicidad, te lo agradezco de por vida y más! Eres fantástica tus ojos me dan vida, los más lindos que he visto en mi vida. Love youuu", son otros de los mensjes que ha recibido Aracely a través de su última publicación.

Por otro lado, la han cuestiondo sobre la historia que le ha dado fama internacional en los últimos años: "¿Cuándo La Doña 3?". Al momento, Aracely Arámbula ha hecho reaccionar con su postal a 44,300 fanáticos entre los que destacan Tino del emblemático grupo Pop, Parchis de la España de los 80's. También se pueden leer alrededor de mil comentarios.

