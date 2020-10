Belinda y Nodal se casarán: Mhoni Vidente habla del carísimo anillo

Contrario a lo que muchos pensaban respecto a que la relación de Belinda y Christian Nodal era una farsa, y que sólo se trataba de un truco publicitario, la famosa astróloga Mhoni Vidente asegura que la pareja se casará próximamente. Actualmente Belinda y Christian son la pareja del momento, y aunque su relación comenzó en medio de una polémica por la diferencia de edad que existe entre ambos, y según por tratarse de una estrategia publicitaria, los cantantes siguen dando de qué hablar.

Y aunque últimamente los cantantes han decidido mantener más en privado su relación por los constantes ataques, hace unos días Christian Nodal compartió en Twitter un romántico mensaje para su novia. “Siempre en mi mente y pecho... ¡Literal!”, escribió. El cantante dejó en claro que su relación con la intérprete de Amor a Primera Vista está mejor que nunca y no cómo se especula que ya se "enfrío".

Ante tantos rumores de un posible distanciamiento entre la pareja, porque Belinda viajó al estado de Coahuila sin Nodal para festejar el cumpleaños de su madre y atender otros compromisos de trabajo, la famosa astróloga cubana, Mhoni Vidente puso fin a las especulaciones y aseguró que los famosos se casarán en el 2021. "Belinda recibe anillo de compromiso por parte de Christian Nodal. Van a estar hablando de comprometerse", dijo la pitonisa cubana.

Lee también: Mhoni Vidente predice muerte de querido comediante y apocalipsis en México

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de Mhoni fue cuando dio a conocer el valor del anillo que el intérprete de Adiós Amor le entregará a su amada. Según la cubana la joya tendráa un valor aproximado de casi 5 millones de pesos. "Le darán un anillo de casi de 5 millones de pesos. Se visualiza que se quieren casar el 14 de febrero o sino el 21 de marzo”, dijo.

Mhoni Vidente asegura que Nodal y Belinda se casarán en el 2021. Foto Instagram Mhoni Vidente

Y aunque después de varios meses de que Belinda y Nodal anunciaran que tenían un romance y que fueran juzgados supuestamente por participar en la estrategia de Tv Azteca para ganar rating para La Voz Azteca, programa donde se conocieron, la pareja ha demostrado que su amor es sincero y que se encuentran más enamorados que nunca.

PREDICCIONES DE MHONI VIDENTE PARA EL MES DE OCTUBRE

Durante el programa de TV, Aquí contigo, que un famoso y querido comediante morirá en los próximos días, además que auguró que habrá un rebrote de coronavirus por lo que los números nuevamente serán rojos en el país.

Además de que presgió que se registrará un fuerte sismo, pues es poco increíble que estando a mediados de octubre aún este haciendo mucha calor, aparte de la muerte de otro querido comediante. "Viene la muerte de otra persona más sñores, viene la muerte de otro de los comediantes que tendrá como unos 40 años por culpa del virus, yo creo que en estos días", señaló la pitonisa.

Respecto a la muerte de Daniel Urquiza, la cubana señaló que hay un misterio detrás del suicidio del famoso estilista, pues ella ve que otra persona estaba con él cuando se quitó la vida. "Lamentable situación lo que pasó con este estilista de las estrellas. Vamos a hablar de su vida, su vida fue una vida muy polémica, muy exitoso en todo lo que hizo, tu das odio, recibes odio, tu das amor, recibes amor", dijo la cubana.

Otra de las predicciones con las que Mhoni ha dejado al mundo "de cabeza" ha sido la de Thalía, pues la cubana asegura que la actriz y cantante le será infiel a su esposo el magnate Tommy Mottola con quien tiene más de 20 años de casada, siendo unas de las parejas más estables del medio del espectáculo.

Mhoni Vidente aseguró que la intérprete de No me acuerdo está muy enamorada de un famoso reguetonero con el que le será infiel a Mottola, sin embargo eso no hará que se separe, si no que dijo que la cantante necesita un hombre que le de lo que ella necesita.