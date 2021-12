Belinda se deja consentir por la arena mientras se luce en microbikini

Desde hace unos días Belinda y Christian Nodal han acaparado titulares en diversos medios de comunicación luego de que comenzará a circular un video en el que el intéprete de Adiós Amor supuestamente le hizo un desplante a su prometida, quien ahora ella se robó todas las miradas al dejarse consentir por la arena y el sol mientras se luce en bikini.

A través de su perfil de Instagram fue que la estrella del pop endulzó la vista de sus más de 14 millones de seguidores a través de un video en el que aparece disfrutando de la arena y mientras presume sus encantos en un microbikini de color negro con el que cubrió lo necesario y puso a todos a suspirar.

"Esa sensación de la arena en la piel…", fue el mensaje con el que Belinda acompañó el video que dura unos segundos pero que fue suficiente para que sus fans quedaran fascinados con lo que veían sus ojos por lo que no faltaron los cientos de emojis de corazones rojos y miles de piropos.

Lee también: En bañador animal print, Sofía Rivera Torres caza todas las miradas

"La heredera de Atlantis saliendo a la superficie", "Eres la más hermosa por siempre!!!", "Hermosa sirenita", "Princesa", "Arena suertuda", "Siempre tan sexy y hermosa, eres la más guapa", " Ufff cuerpazo, bellisima beli", "Quien fuera arena", "La más hermosa por siempre", son algunos de los piropos que la famosa recibió.

Cabe mencionar que Belinda se encuentra en uno de sus mejores momentos de su vida, pues en el 2022 unirá su vida al lado de Christian Nodal. Pese a que su romance comenzó en medio de una polémica luego de que se dijo que se trataba de publicidad para el programa “La Voz… México”, reality en el que eran jueces.

“Yo iba a ensayar muy profesional y de repente me dice ‘antes de que te vayas, dame un beso’. Le decía que no porque soy muy a la antigua, seguramente algunas niñas se van a sentir identificadas, pero mi mamá desde chiquita me enseñó a darme a respetar, y esas reglas que te ponen las mamás antes de salir con un niño, yo las tenía muy claras, pero con Christian me la salté por primera y única vez en mi vida, porque sí le di el beso en la primera cita. Al día siguiente fue más lindo, entonces a veces tienes que seguir tus instintos”, contó la artista a la revista Quién.

En ese misma entrevista la intérprete de “Dopamina” reveló que fue lo que la conquistó del físico de Nodal. “Me encanta su sonrisa, sus ojos, él es muy expresivo con la mirada. Lo que más me gusta es cuando se me queda viendo y conectamos. Me identifico con él porque si me quiero pintar el pelo de rosa o hacerme un fleco, lo hago y Christian tiene su seguridad en el físico, es muy masculino. Amo el tatuaje de la cicatriz en el ojo, me recuerda a Scar del Rey León”.

Lee también: Con look verde Navidad, Cynthia Rodríguez conquista a Carlos Rivera

Por otro lado, Belinda reveló que usará tres vestidos el día de su boda. "Para ser sincera, quiero usar por lo menos tres vestidos diferentes el día de mi boda. Me encantaría poder colaborar con diseñadores que me gustan […] La verdad es que quiero que nuestra boda sea algo muy especial, algo que recordemos por mucho tiempo”, indicó la artista de 29 años.

Síguenos en