Belinda posa en picante bañador y es ovacionada, Christian Nodal sufre

La actriz y cantante, Belinda, encendió las redes scoiales al posar con un picante bañador negro con el que resaltó su espectacular figura de diosa, mientras que Christian Nodal sufre por la reciente caída que sufrió en una de sus presentaciones en Guatemala en donde se dobló su pierna.

Y es que, desde que Christian Nodal y Belida terminaron su romance los famosos constantemente dan de qué hablar en sus redes sociales, pero en está ocasión fue la princesa del pop quien se robó todos los reflectores tras compartir a través de su cuenta Instagram una serie de imágenes en las que posa con un picante y diminuto bañador de color negro.

En las instantáneas, Belinda aparece desde la orilla del mar luciendo el bikini cut out con transparencias en los laterales con el que acentuó a la perfección su pequeña cinturita y sus predominantes curvas, prenda con la que deslumbró a sus más de 15 millones de fanáticos de dicha red social.

¿El mar es mi Edén, Cuál es el tuyo?, escribió Belinda junto a las imágenes con las que hizo sufrir a sus millones de fans y porque no, hasta el propio Christian Nodal. Cabe mencionar que Belinda posó con el picante bañador para el reconocido fotógrafo Alex Córdova, quien en otras ocasiones ya había sido su modelo estrella.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista, la protagonista de la telenovela Amigos por Siempre abrió su corazón luego de su fallido romance con Christian Nodal y manifestó que esta muy tranquila y en paz con ella misma.

“La felicidad es mucho más simple de lo que a lo mejor uno piensa, y viene desde adentro, tienes que estar bien tú, porque si tú no estás bien, ni aunque llegue la persona más simpática, ni el más lindo, si tú no estás bien no puedes ni dar ese amor, ni tampoco lo puedes recibir”, expresó al portal Iconos Playz.

Finalmente, Belinda prefirió no hablar de los rumores que circulan respecto a que Christian Nodal y ella volverán a ser pareja. “Siempre digo que queda mucho por hacer, pero estamos en un momento importante, en un momento bueno, en el que estamos teniendo muchas más oportunidades, se nos escucha mucho más y tenemos que seguir teniendo ese mismo empoderamiento, esas mismas ganas, sin miedo, creo que lo más importante es no tener miedo a hablar, a expresarte, a ser quién eres tú”, indicó la cantante.

