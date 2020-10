Belinda niega que relación con Nodal se esté enfriando y deja claro que lo ama

Belinda de 31 años, cantante y actriz mexicana de origen español se encuentra entregada al amor que siente por Christian Nodal y ahora tratan de lucir iguales, aunque usted no lo crea.

La actriz decidió raparse la ceja para lucir igual que su amado novio, que desde que comenzaron su relación no han dejado de estar en el ojo del huracán, pero ellos afirman que su amor es sincero y no tienen por que dejar de estar juntos si a la gente no les gusta verlos unidos.

En su cuenta de Twitter oficial Nodal compartió una linda foto en blanco y negro donde aparecen los dos muy juntos y con unas palabras que dicen: Ya se me anda mimetizando mi amorcito bello.

Sin duda la actriz, ha demostrado ser una mujer muy arriesgada. Fue en el último proyecto de televisión, “La Voz México” donde Belinda se flechó con Nodal, al principio los medios dieron a conocer que solo era para darse publicidad, pero con el tiempo las cosas fueron tomando más seriedad.

Belinda niega que relación con Nodal se esté enfriando.

Desde la hermana de Christian Nodal, hasta su hermana han saltado a la fama, por las opiniones que han dado sobre la relación que tiene el cantante con Belinda, una mujer que ha sido criticada por pedirle a sus parejas que se hagan un tatuaje de ella y Nodal no ha sido la excepción.

Lo peor del caso es que los ex de Belinda no hablan muy bien de ella y el final de sus relaciones siempre han estado envueltas en polémicas declaraciones, ya que algunos afirman que Beli es una mujer interesada, cosa que Nodal a negado por completo.

La madre de Nodal y la hermana son hermosas mujeres que están muy apegadas al exitoso Christian Nodal, aseguran que son quienes lo cuidan de tomar malas decisiones.

Nunca me sentí tan hecho a la medida �� pic.twitter.com/0eBnfrMXLm — Nodal�� (@elnodal) September 19, 2020

Desde pequeño Christian cantó desde sus entrañas el cover de Adiós Amor, dando muestra que desde muy joven gozaba de un cúmulo de talentos, al parecer en un restaurante en la compañía de otro infante con una bocina donde no se imaginaría que años más tarde estaría repletando conciertos.



