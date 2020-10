Belinda cambia de look, compite con su bella cuñada

Y aunque mucho se ha comparado a Belinda con Amely, la hermana de Christian Nodal, la intérprete de Amor a Primera Vista ha dejado claro que su belleza no tiene comparación, ni con su cuñada ni con nadie, pues es única y, ¡vaya, cada quien tiene lo suyo!. Desde que se dio a conocer que Christian Nodal tenía una talentosa y hermosa hermana, los usuarios de las redes sociales no han parado de comparar a la actriz con su cuñada, y más aún ahora que Belinda cambió de look.

Fue a través de sus Instagram Stories que la cantante compartió que se sometió a un radical cambio de look después de ser pelirroja, tras celebrar el cumpleaños de su madre. La intérprete de Sapito no dudó en presumir que era rubia. "Acabamos de terminar mi cambio de look, vean que bonito color", dijo la excoach de La Voz Azteca.

Belinda aprovechó para asegurar que este nuevo cambio de color en su pelo era totalmente diferente a lo que ella estaba acostumbrada, pues dijo que jamás había estado tan rubia en su vida por lo que no dudó en mostrar el resultado del gran esfuerzo de tres chicas, Fanny, Isis y Diana.

Lee también: Hermana de Christian Nodal mejor que Belinda con blusa animal print

¿Belinda alejada de Nodal?

Luego de que Christian Nodal brillara por su ausencia en el festejo de su suegra, el cual se realizó en el estado de Coahuila, se comenzó a especular que entre la pareja había un posible distanciamiento, sin embargo, ninguno de los dos ha aclarado ni desmentido el rumor. Belinda y Noda comenzaron su romance cuando ambos eran parte del programa La Voz Azteca por lo que fueron tachados de ser participes de una estrategia publicitaria para el reality show.

Sin embargo, la pareja ha desmentido tal acusación con el paso del tiempo, pues ambos han demostrado que su amor es puro y sincero. Para ello, la famosa Mhoni Vidente lo confirmó; pues la cubana aseguró que en el 2021 habrá boda, ¡así es señores y señoras, Belinda y Nodal llegaran al altar.

"Belinda recibe anillo de compromiso por parte de Christian Nodal. Van a estar hablando de comprometerse", dijo la pitonisa cubana.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.