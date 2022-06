Bata de seda traiciona a María Chacón y engatusa con su belleza desde su rinconcito

Muy relajada y presumiendo su cuerpazo desde su cama y un balcón fue como María Chacón se dejó ver en su más reciente publicación en la que luce una bata de seda; prenda que terminó traicionandola, pues la famosa no traía sostén y con lo delgado de la bata dejó a la vista de todos sus pezones, descuido que fue bien agradecido por sus fans.

Sin duda alguna María Chacón es una de las actrices mexicanas que mejor cuerpo tiene y una de las más populares en redes sociales, razón por la que constanteme consiente a sus fieles admiradores de Instagram con atrevidas fotografías en las que deja poco a la imaginación y con las que engatusa con su belleza a más de alguno, tal y como lo hizo recientemente publicación en la que posó con una bata de seda beich desde un rinconcito en Barcelona., lugar que no ha desaprovechado para presumir su belleza.

La protagonista de la telenovela infantil Alegrijes y rebujos, compartió una serie de instantáneas y videos en los que presume sus mejores poses frente a la cámara. Desde la intimidad de su cama y un balcón la actriz lució su figura perfecta." Mi rinconcito en Barcelona", escribió la cantante junto a las imágenes en las que también presume el buen gusto que tiene a la hora de vestir.

Lee también: Karina Kleiman presume estilizada figura de reloj de arena con shortcito de licra

Como era de esperarse, sus miles de fanánticos no tardaron en reaccionar a las imágenes de la artista que saltó a la fama gracias a su participación en el reality show de niños Código F.A.M.A. "Mi sueño hermosota", "Mamasita contigo si me casaba", "Me encantaría conocer tu rinconcito nena", "Sensualidad pura", Eres sensualidad andando", "Imagina despertar y veas a ese tremendo mujerón ser el afortunado de estar y verla todos los días", "

Wow que mega desarrollada te pusiste felicidades", son algunos de los halagos que María Chacón recibió.

Cabe mencionar que en cada publicación que realiza María Chacón engatusa con su belleza, además de que no deja de sorprender día a día a sus miles de seguidores por su gran estilo para vestir, pues siempre esta a la moda. Durante un reciente viaje a Tulum, la actriz de cine, teatro y televisión elevó la temperatura de sus fans al posar con diminutos bikinis con los que apenas alcanzaba a cubrir lo necesario desde este paradisíaco lugar.

Además, la famosa de 30 recientemente formó parte de la obra de teatro “Perfectos desconocidos”, la cual culminó sus presentaciones hace unas semanas.

Síguenos en