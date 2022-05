Bárbara de Regil presume sus estrías en su abdomen marcado y le llueven los halagos

Una vez más Bárbara de Regil demostró que ella no se siente acomplejada por las imperfecciones que tiene su cuerpo, razón por la que nuevamente acaparó reflectoresa al compartir una fotografía en la que muestra que está orgullosa de las estrías que tiene en su abdomen marcado.

Para nadie es secreto que la protagonista de Rosario Tijeras es una de las mujeres más bellas de la televisión, sin embargo, ella ha demostrado que tampoco es la mujer perfecta ya que en repetidas ocasiones ha evidenciado que tiene algunas imperfecciones en su cuerpo que la llenan de orgullo, pues con el tiempo ha aprendo a quererse tal cual es, razón por la que en muchas ocasiones le llueven los halagos.

Fue a través de su perfil de Instagram que Bárbara de Regil compartió una fotografía en la que presumió en vivo y a todo color las estrías que tiene en su abdomen marcado, imagen que acompañó con unas emotivas palabras de amor propio en las que nuevamente destacó que antes le daba vergüenza mostrar sus 'defectos' e incluso intentó quitarlas de todas las maneras posibles sin embargo se quedaron ahí, situación que la orilló a cubrirlas con maquillaje.

“Saben antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compre todas las cremas para quitarlas… Nunca se fueron, llegaron para quedarse … Así que las tapaba con todoooo maquillaje, blusas altas… me daba mucha pena que se vieran. Además, cuando se veían me criticaban - que asco tus estrías, deberías taparlas, que feo se ve etc-”, expresó la también influencer fitness.

Pero no fue todo, ya que la actriz de Tv Azteca señaló que un angelito la iluminó y le dijo amate, momento en el que ella dijo basta de esconder lo que es y las imperfecciones que tiene su cuerpo. "Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo amate, así que dije BASTA de esconder lo que SOY Y SERÉ Este es mi cuerpo Y LO AMO CON TODA MI ALMA . Y si a alguien más que no sea yo le molestan , pues cierra los ojos Bárbara : Te amo con todo y tus 16 estrías ( solo en la pancita )", finalizó la artista de 34 años.

Sus más de ocho millones de seguidores de Instagram no dudaron en llenarla de halagos pero sobre todo agradecerle el mensaje y por enseñarlos a marse a sí mismos. "Sinceridad ante todo...y aun asi un cuerpo perfecto que ha pasado por mucho, pero el esfuerzo gana y se ve! #chingona", Cuerpower mujer", “Gracias por hacerme que me ame a mí misma, no sabes cuánto me ayudó tus palabras”, “te admiro por natural y directa”, “yo soy fan a ti por cada video motivador que haces. Eres bella”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar sus fans.

Cabe mencionar que recientemente Bárbara de Regil se vio involucrada en una polémica tras mostrarse en contra de fumar marihuana, ya que aseguró que le gusta vivir en la realidad. "Me gusta estar al cien y no en una realidad ficticia", dijo la famosa actriz.

