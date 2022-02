Bárbara de Regil presume cuerpazo en bañador pero fans le notan algo raro

Sin duda alguna, la actriz e influencer Bárbara de Regil es una de las artistas más populares en las redes sociales por ser una motivación para muchas mujeres que desean conseguir un cuerpazo como el de ella. Últimamente la protagonista de Rosario Tijeras ha causado todo un revuelo al mostrar su espectacular figura en diminutos bañadores con los que presume su perfecta anatomía.

Hace unos días la guapa Barbara de Regil encendió Instagram al compartir una serie de fotografías en las que aparece en un diminuto bañador de color verde desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. En las imágenes, la actriz aparece desde un yate, sin embargo, pese a que en todas las instántaneas luce espectacular, sus más de 8 millones de seguidores le notaron algo raro.

"Recordar : Recordar es volverlo a vivir. Es lo@que realmente vale … los momentos con las personas que amamos y nos aman , Mi familia es mi TODO", escribió la actriz mexicana junto a las fotografías en las que rápidamente ganó miles de Likes y acumuló cientos de comentarios.

"Hermosa bárbara yo pensé que estabas bien delgada pero no que cuerpazo belleza", "Espectacular", "Muy hmsa barbarita stas bien sabrosa como pa comerte a besos preciosa saludos", "Abdomen de acero", "Se le ve raro el traje de baño", "Se ve raro eso", fueron algunos de los comentarios en la publicación de la famosa de 34 años.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Bárbara de Regil es criticada porque sus fans notan algo raro en sus prendas, pues ya en una ocasión sucedió lo mismo cuando poso con un short de licra, muchos de los usuarios pensaron que traía pañal. Pese a ese tipo de comentarios la influencer ha demostrado tener una de las siluetas más envidiables del medio.

Recientemente ha logrado que sus fans ponga sus ojos muy de cerca en sus publicaciones, pues incluso la han comparado con Thalía por la diminuta cintura que presume. Fue durante una charla con algunos medios de comunciación que la protagonista de Rosario Tijeras aseguró que nada que ver con la intérprete de Amor a la mexicana.

“Brincos diera yo de parecerme a Thalía en su cintura, ¡por Dios!, ¡tantito!, pues yo creo que es el ejercicio, ahorita me he estado aplicando más con la comida, ahora en la pandemia estuve un poquito más relajada, pese a que hacíamos mucho más ejercicio, estaba más relajada, y ahorita estoy más aplicada”, señaló.

Por otro lado, Bárbara de Regil se sumó a la ola de comentarios sobre el escándalo en el que esta envuelta la cantante Belinda, respecto a si debe o no regresar el anillo valuado en 60 millones de pesos mexicanos a su ex Christian Nodal, con quien terminó su relación hace unos días.

“Ay, ¡mi Beli hermosa!, yo sí lo regresaría… no sé, cada quien su punto, pero yo sí lo regresaría, no me lo quedaría, ¿pues para qué te lo quedas?, ¿para qué lo quieres?, muchas dicen ‘para venderlo’… no, pero yo si lo regresaría, a parte es como el enojo y ‘toma’, o sea, ¡claro!, lo regresas, ¿para qué te lo quedas?”, concluyó.

Bárbara de Regil y la imagen en la que sus fans notan algo raro. Foto Instagram Bárbara de Regil

