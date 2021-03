Bárbara de Regil le copia a Chiquis Rivera y presume curvas desde la regadera

Luego de dejar claro con sus publicaciones -entre otras cosas- que la cantante Chiquis Rivera es auténtica, espontánea y no tiene miedo a las críticas, el pasdado mes de febrero, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, compartió un mini vídeo en el que luce sus curvas sin pudor alguno; mismo, que hace algunas horas le copió la actriz más fitness del espectáculo, Bárbara de Regil.

Chiquis Rivera, lució desde la regadera, con el cristal empañado y en un vídeo tomado en blanco y negro, sus grandes curvas, pues no hay que olvidar que la ex de Lorenzo Méndez se caracteriza por poseer un cuerpo voluminoso y curvilíneo; lo que en realidad llama la atención a muchos de sus seguidores.

"Love, embrace and cherish your body. Don’t let anyone dictate the dress size you “should” be.

#beeCONFIDENT. Foto: @ominoemi" (Ama, abraza y aprecia tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte la talla del vestido que "deberías" ser. #beeCONFIDENT. Foto: @ominoemi), escribió orgullosa Chiquis en la descripción del clip.

Y es que, lejos de avergonzarse de su cuerpo, la cantante del regional mexicano, está orgullosa de tenerlo, y encima, hace los prejuicios a un lado y más bien, se acepta como es y presume de ello. Ése, es otro de los encantos con los que la estrella estadounidense enamora casi a cualquiera.

Mientras que la actriz Bárbara de Regil, es una de las figuras más criticadas por meterse de lleno al ejercicio y lograr un cuerpo tan musculoso como el que tiene; pues en muchas ocasiones, ha sido comparada con un hombre tan musculoso como ella, como lo es el famoso personaje animado de las películas de Disney, Tarzan, al lucir casi igual a él.

No obstante, esas críticas no le han quitado el sueño y cada vez luce un cuerpo más marcado. Y así, se le antojó tomarse una fotografía mientras disfrutaba bañarse bajo el agua de la regadera, como lo hiciera Chiquis Rivera hace algunas semanas.

Es por ello, que ha sido comparada con la cantante y hasta pudo haberse ganado algunos malos comentarios, aunque a decir vdd, no habría por qué hacerlo, pues a sus 33 años y después de haberse convertido en madre hace algunos años, de Regil, tiene una figura que no deja rastro de que hubiera estado embarazada algún día.

La postal, fue captada en durante su reciente estancia en Cancún, Quintana Roo, México, puerto del sureste del país, al que a la también actriz de cine, le encanta visitar y desde donde imparte sus clases de zumba o cardio a tráves de la pantalla del celular.

Y fue a través de sus historias de Instagram que la actriz de "Rosario Tijeras", compartió la postal que seguramente ha maravillado a muchos y a otros tantos, no les ha gustado, pues aseguran que ese cuerpo musculoso, no es para una mujer.

Lo que sí es un hecho, es que Chiquis Rivera y Bárbara de Regil son como el agua y el aceite, no tienen punto de comparación, pero es un hecho que representan los extremos de los tipos de cuerpo que puede tener una mujer, pues mientras Chiquis presume de una figura redondeada y voluminosa, Bárbara se ha encargado de pulir su cuerpo con el ejercicio, que ha quedado con una marcada musculatura; sin embargo, cada una tiene lo suyo y le guste o no a la gente, ellas disfrutan tal y como son.