Bárbara de Regil hace ejercicio en braguita y ruegan que no se caiga

La actriz de cine y televisión, Bárbara de Regil, de nueva cuenta volvió a causar un revuelo en las redes sociales al compartir un video en el que aparece haciendo ejercicio en braguita, por lo que sus fans en vez de deleitarse con su espectacular figura estaban preocupados por el bikini, pues rogaban que no se le bajara.

Para nadie es secreto que Bárbara de Regil es una amante del ejercicio e incluso actualmente se desempeña como coach, por lo que no dudó en publicar una de las tantas rutinas de ejercicio que realiza con sus alumnos, sin embargo, no fue precisamente la rutina la que captó la atención de los fans de la protagonista de la exitosa serie de Rosario Tijeras de Tv Azteca, sino su arriesgada braguita con la que puso a sudar.

En el video se ve a la famosa de 34 años desde un cuarto adornado con luces blancas, portando una blusa banca y la braguita de un bikini negro, a diferencia de otras ocasiones en donde la actriz se le ve luciendo conjuntos deportivos con los que resalta su musculatura.

Lee también: Aracely Arámbula presume sus curvas en entallado vestido negro

"Full body", "Cuerpo completo" , fue el mensaje con el que Bárbara de Regil acompañó el video que desató toda una polémica en las redes sociales, pues muchos consideran que no hay necesidad que haga ejercicio en bikini, arriesgando a que se caiga la braguita, mientras que otros no dudaron en aplaudir su constancia y disciplina.

“Me estresa que se le vaya a caer la tanga”, “ Espectacular, saludos desde Ecuador”, “Todo muy bien pero porque en traje de baño”, “Estaba temblando por el traje de baño”, fueron algunos de las reacciones de los usuarios ante la braguita que la famosa usó.

Además de ejercitarse en braguita, la actriz también aprovechó para responder a todos los usuarios que la atacaron mientras realizaba las rutinas.

"Les voy a contestar algo que mucha gente me estuvo preguntando por acá mientras hacía el live, hay un montón de comentarios hermosos y había algunos que eran de hate y ustedes mismos me ponían,Bárbara bloquea los comentarios, quita los comentarios o le contestaban a las personas que echaban hate.Les voy a decir algo, el amor no se puede ocultar, es imposible no, el que ama, el que es bueno, el que es bondadoso, el que es empático es alegre y lo saca y el que es mierda , tampoco lo puede ocultar, y tu no tienes porque luchar contra un hater, dejálo ser, dejaló que saque su mierda, la tiene que sacar en algún lado, está desesperado por sacar su caca en algún lado y comentar tantas cosas feas", expresó Bárbara de Regil.

Lee también: Livia Brito le da un quemón a Irina Baeva con su vientre plano

Y para dejar claro que le importa poco los comentarios negativos, indicó que al final del día es la opinión de los haters no su realidad. "Deja que la saque, no te tiene porque afectar porque no es tu realidad es su opinión y su opinión no es nada para ti, por lo menos para mi no es nada".

Síguenos en