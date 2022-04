Bárbara de Regil hace ejercicio en bañador y le llueven las críticas

Bárbara de Regil de nueva cuenta volvió a robarse todas las miradas tras compartir un video en sus redes sociales en donde hace ejercicio desde un yate anclado en medio del mar. La protagonista de Rosario Tijeras se mostró en un delgado bañador con el que dejó al descubierto su atlético cuerpo, sin embargo, le llovieron las críticas.

Fue a través de sus historias de Instagram que la polémica actriz e influencer colgó un video en el que aparece haciendo una rutina de ejercicios que ayudan a fortalecer el abdomen ; la plancha abdominal. En la grabación, la artista de 34 años luce un diminuto bañador que se pierde entre sus encantos desde un yate y en medio del mar.

No es la primera vez que Bábara de Regil hace ejercicio con pequeñas o ajustadas prendas con las que presume su escultural figura y no es la primera vez que le llueven las críticas por aparecer así. Cabe mencionar que la actriz mexicana es una de las artistas más polémicas del mundo de la farándula debido a los comentarios que constantemente realiza, pero además es una de las influencers más populares en las redes sociales.

Y es precisamente por ser muy popular en las redes sociales, que recientemente la protagonista de Rosario Tijeras pidió durante una entrevista con el programa Sale el Sol ser reconocida por su trabajo actoral y no por ser influencer. "No me gusta, porque sí soy influencer, pero soy actriz primero. O sea, lo de ser influencer se me dio naturalmente, no lo busqué, pero primera soy actriz", dijo Bárbara de Regil.

En está misma entrevista la actriz aseguró que no le gustaría que la contratarán para una película o serie por el hecho de ser famosa en redes y no por su talento. "Lo que importa es el talento... Yo creo que sí me ofendería un poco que dependa de los seguidores pese a que tenga muchos, sí sería como: '¿mi trabajo actoral no es el que importa? ¿Cómo lloró? ¿Cómo hago las escenas?' Sí me ofendería", indicó.

En cuanto a las críticas que recibe constantemente en sus redes sociales y los memes que le hacen, manifestó: "Soy una mujer que abre las puertas para todo. Me gusta aprender y hacer de todo. Hay gente que luego me ve en la calle y me dice: 'Tú eres la del TikTok, tú eres Rosario Tijeras, tú eres la de sonríe.Siempre lo he tomado con humor porque un día entendí, a mí me mandan memes de alguien más y me río, pues es lo mismo", comentó.

