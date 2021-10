Bárbara de Regil empodera a la mujer luciendo un vestido traslúcido

La actriz mexicana Bárbara de Regil paralizó las redes sociales al presumir mega cuerpazo en un entallado vestido traslúcido mientras fungió como jueza de Miss Universe Colombia el pasado 18 de octubre.

La protagonista de Rosario Tijeras empoderó a la mujer mexicana durante el evento realizado en Bogotá tras portar espectaculares y atrevidos atuendos con los que dejó ver su torneada figura. Sin embargo, fue el pasado sábado 18 de octubre, día en que se llevó a cabo el concurso, la actriz de Telemundo se robó todas las miradas.

Bárbara de Regil dejó con el ojo cuadrado a los asistentes y fieles admiradores de las redes sociales al modelar un vestido blanco traslúcido en su totalidad, razón por la que dejó a la vista de todos su ropa interior del mismo color que la prenda transparente.

Fue a través de sus historias de Instagram que la protagonista de la telenovela Parientes a la fuerza compartió un video en el que lució el atrevido vestido traslúcido que uso para dicho concurso, asegurando que es la prenda más sensual que ha usado a lo largo de su vida.

“Hoy me puse el vestido más atrevido que me he puesto en toda mi vida. Ok, de enfrente está bien, bonito y vean de atrás”, explicó la actriz de 34 años, originaria de Ciudad de México, mientras modela frente al espejo el vestido transparente con el que dejó poco a la imaginación.

En otra de sus historias de Instagram Bárbara de Regil compartió que aprovechó para hacer una pasarela al estilo de las Miss Colombia. A ritmo de la canción 'Oh, Pretty Woman' y empoderando a la mujer mexicana, Bárbara de Regil presumió su escultural figura.

Cabe mencionar que la influencer fitness ha dado mucho de que hablar tras su participación en Miss Universe Colombia, debido a los atuendos que usó, pues un día anterior al concurso también se dejó ver con un vestido negro también con transparencias de la cintura hacía abajo por lo que generó también una revolución en las redes sociales.

Hace unas horas la actriz agradeció a través de Instagram la invitación a ser parte de este evento y a todas las personas que hicieron posible su participación, en donde además aseguró que tuvo la oportunidad de convivir y darles clase privada de cardio motivacional a las 24 participantes.

Bárbara de Regil impactó con traslúcido vestido de color blanco.

"Que honor Ser parte del jurado para Miss Universe Colombia. Tuve la oportunidad de darles una clase privada de cardio Motivacional a las 24 participantes y fue INCREÍBLE , NO TENGO PALABRAS ( vean el tercer video ) Gracias LLORAMOS TODAS . CONECTAMOS Y LA PLÁTICA FINAL FUE TAN EMOTIVA @missuniversecolombiaorg. Gracias @marianofernandezcol por mis vestidos soñados y mas sexys de mi vida. COLOMBIA TE AMO", escribió la famosa junto a una serie de imágenes en las que luce el vestido blanco traslúcido.

