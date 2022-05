Bárbara de Regil 'echa raya' a Vanessa Guzmán y da clases en vivo luciendo sus abs

La actriz Bárbara de Regil -una de las más orgullosas de la farándula gracias a la figura fitness que posee-, le hace competencia o le 'echa raya' a Vanessa Guzmán y da clases en vivo a través de su cuenta de sus redes sociales.

Y es que, aunque la también actriz de telenovelas no da clases de manera presencial, no descansa de lunes a domingo ejercitándose y puliendo cada vez más su figura de pies a cabeza, para seguirse posicionando como una de las favoritas de las famosas que figuran en redes sociales y/o en televisión y otras plataformas.

Pues aunque por su parte, la chihuahuense Vanessa Guzmán ha sido bastante criticada por sus haters debido a que la figura que ha logrado para ser una de la más formadas fisiculturistas, es un hecho que ella no imparte clases ni virtual ni presencialmente.

Cuerpazo con o sin clases

No así con Bárbara de Regil, quien antes y después de su personaje protagónico como Carmen Jurado al lado de Gay Ecker, no necesita más que un atuendo deportivo (muy sexy por cierto) y un lugar donde pueda hacer cardio, o cualquier otro ejercicio y un celular con internet para estar transmitiendo en vivo su clase de aerobics, pilates, cardio o algunas de las disciplinas, desde donde sea que se encuentre.

Sin embargo, Vanessa Guzmán, quien se ganó el título como Nuestra Belleza México en 1995 y representó a su país en Miss Universo en 1996, ha dejado las telenovelas rosas y ha dado un giro de 180 grados a su vida, tras convertirse en una de las figuras más envidiadas, debido al cuerpazo que ha logrado a base de puro esfuerzo y disciplina.

Pues al momento desde antes, Vanessa Guzmán ya ha dado cuenta de que está lista para competir en la disciplina para la que se ha preparado tantos años, con competidoras mexicanas o extranjeras. No obstante, aunque está consciente de las críticas, ella ha dicho: "Jamás me rindo!!! Tocar fondo no es rendirse… estoy más fuerte que nunca, recordar es revivir emociones que me han hecho crecer y hoy ser una mejor versión de mi!!".

Y aunque ella se ha preparado a nivel personal para poner muy en alto su nombre y su imagen, quien sí es partidaria de que el ejercicio es la mejor forma de llegar a adquirir ese cuerpazo, es Bárbara de Regil, quien la mañana de este domingo, volvió a acaparar miradas tras hacer una de esas rutinas de ejercicio tan deseadas y seguidas por sus followers.

Bárbara vistió un exquisito bikini color rosa fluorescente y de paso lució sus abs con mucho orgullo, mientras escribió: "CLASE DE ABS", desde Acapulco de Juárez, Guerrero, México.

