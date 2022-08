Bárbara de Regil camina en la calle en lencería, le presume a Chiquis Rivera lo que es un cuerpo real

Luego de la polémica en la que se vio envuelta al compartir que la figura de Chiquis Rivera no era de su total agrado, ahora Bárbara de Regil deslumbró al caminar por calles de Los Ángeles con una sexy lencería, demostrando lo que es un cuerpo real y con cero cirugías.

Para nadie es secreto que Bárbara de Regil es una de las actrices que mejor figura tiene y si de presumir se trata, la protagonista de Rosario Tijeras no duda en compartir imágenes en redes sociales en donde deja a la vista de todos su ejercitado cuerpo, y en está ocasión no fue la excepción ya que la famosa publicó unas fotografías en las que aparece en una sensual lencería.

Fue a través de su perfil de Instagram que la recién llegada a Televisa compartió una serie de fotografías y videos en las que luce una lencería plateada, la cual combinó con unas alas rosas de ángel mientras camina por unas calles de Los Ángeles, California.

Cabe señalar que este atrevimiento de Bárbara de Regil se debió a que decidió cumplir un reto que le hizo el artista Henry Jimenez, el cual consistía precisamente en salir a la calle en ropa interior; desafío que la actriz no tuvo reparo en cumplir, demostrando que tiene un cuerpo real y con cero cirugías.

En la diminuta lencería con la que dejó a la vista su espectacular figura, la actriz que ha trabajado para Tv Azteca, Telemundo y ahora Televisa, también visitó algunos antros, siendo el centro de atención de estos lugares y mientras camina por las algunas calles.

Cabe mencionar que en repetidas ocasiones Bárbara de Regil ha señalado que la única operación que ella tiene en su cuerpo es la de los senos por lo que la mayoría de las partes de su cuerpo es real. Y si de operaciones se trata, precisamente hace unos días la actriz que se ha vuelto toda una inspiración para mujeres y hombres fue cuestionada sobre la figura de Chiquis Rivera, a lo que dijo que no le envidiaba nada, pues, aunque admiraba las curvas de la hija de Jenni Rivera, este no era su tipo de cuerpo que le gustaría tener.

“No es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, como sexy”, dijo Bárbara de Regil respecto al cuerpo de Chiquis Rivera, durante un encuentro con algunos medios de comunicación.

