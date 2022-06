Bañadores con los que Maribel Guardia le da batalla a Marlene Favela

De tez blanca y cabellera oscura y ojos pispiretos; así son este par de famosas mexicanas que viven en México y hacen suspirar a sus fanáticos luciendo su exquisita figura con los más diminutos bañadores, se trata de Marlene Favela y Maribel Guardia, quien le ha dado batalla a la duranguense y la ha puesto en aprietos con su espectacular figura.

Ambas son partidarias de lucir su cuerpo y presumir lo que tienen en redes sociales, pero Maribel Guardia le ha dado batalla a la actriz, protagonista de telenovelas, Marlene Favela, que es fanática de la moda y sirve como modelo de sus propios diseños.

Dentro de los últimos dos años, tanto la costarricense de hoy 62 años, como la recodada actriz que volvió a los melodramas con "La Desalmada" (2021), han logrado enamorar aún más a sus seguidores luego de lucir sin piedad sus curvas en los bikinis más chiquitos que dejan ver la perfección de su figura.

Por su parte Marlene Favela conquistó a sus 5.5 millones de seguidores, luego de darle la bienvenida al pasado mes de abril, posando desde un yate con un outfit playero de dos piezas color negro y bieses blancos, estampado del mismo color, de la firma Louis Vuitton, llevándose halagos y piropos como:

"Nice body" (Buen cuerpo), "Exquista mujer!!!!! Mmmmmmmm", "Hermosa como Afrodita, la diosa del amor", "Diosa", "Mujer perfecta", "Vaya cuerpazo" o "La belleza de una mujer", ganándose incluso más de 168 mil corazones rojos de sus seguidores.

No obstante, en más de una ocasión, Maribel Guarida ha dado cátedra de estilo, sensualidad y de belleza, tras posar sin ningún problema con algunos diminutos bañadores con los que a decir verdad le ha dado batalla a su colega Marlene Favela, además de que le lleva por lo menos18 años de vida; es decir, cuando la también ex reina de belleza venía a competir por la Corona de Miss Universo en 1978, la duranguense tenía aproximadamente un año de vida.

En 2021, unos de los primeros bikinis que lució Maribel Guardia, fue desde el hotel Miami Downtown Brickell en el mes de abril, cuando fue invitada a los Latin AMA'S, celebrados en Miami, Florida. Se trata de un bañador blanco que utilizó con un ensamble saliendo de la piscina del hotel.

Y no pasaría mucho tiempo, cuando Maribel Guardia celebró muy a su manera, sus 62 años un 28 de mayo, tras maravillar a sus seguidores con un bikini color morado, demostrando que no le duele nada y que tiene la fuerza, la energía y la vitalidad para lucir mejor que muchas mujeres en el mundo, incluyendo, claro a Marlene Favela.

Otro más de color azul rey con algunos detalles rojos y estampado con estrellas blancas, como la Mujer Maravilla, fue el que utilizó la madre de Julián Figueroa para celebrar siete millones de seguidores en octubre de 2021, con una dedicatoria a sus fervientes admiradores y dejando atónitos a más de un@ tras apreciar su innegable belleza muy de cerca y luciendo además, sin ninguna arruga en el cuerpo.

Uno más, sería el que Maribel Guardia lució hace algunos ayeres -aunque a decir verdad ni se nota-, pues luce igualita que en la actualidad; sólo para anunciar su presencia en el estudio del matutino de Telemundo "Despierta, América", en una postal en la que luce parada sobre las rocas, con el mar de fondo y sus tremendas curvas bien definidas y sus oblicuos que no dejan mentir que la también cantante utiliza su gimnasio personal como debe de ser. El modelito obedece a un bañador también de dos piezas en tonos café con algunos vivos morados y rojos.

