Bajo una palmera y con el pantalón roto, Daniella Chávez deja a la vista su retaguardia

¡De la nieve a la playa!... Después de presumir cuerpazo en el gélido paisaje invernal en algún lugar de Estados Unidos, este verano, la modelo Daniella Chávez ha apostado por sitios mucho más tropicales y en una sensual pose, tomándose de una palmera, lució toda su retaguardia y no en bikini, sino con una prenda toda rasgada.

Se trata de un pantalón negro, con el que la chilena volvió a demostrar quién es y que no le importa el qué dirán, al contrario, pues sus hazañas en redes sociales, la colocan como una de las celebridades más vistas de la web.

Daniell Chávez se arriesgó y dio en el clavo, pues a unas horas de su publicación en su cuenta de Instagram, no han parado de lloverle halagadores comentarios y otro tanto de reacciones, aunque esta vez está desactivadas y no se pueden cuantificar.

Atractiva pose

Pero no sólo la prenda hizo lo suyo, pues a chilena de 36 años, ayudó a crear la sensual instantánea, luego de posar en cuclillas y enseñando toda su retaguardia, que por supuesto no fue cubierta si no por el pantalón.

Desde playas de Tulúm, México -ubicado en el Caribe Mexicano-, Daniella Chávez escribió: "Beach Vibe" (Ambiente de playa o Vibras de playa), luciendo a la par, sólo los mecates de un atrevido sostén negro que hizo juego con su pantalón y un par de palitos de madera como tocado del chongo que se hizo la chilena.

Y ante la sensualidad de la postal de la ex conductora de Televisa Deportes, sumiga Adriana Barrientos le lanzón un "Bella", mientras una fan aseguraba: "Soñada postal". También se lee el clásico "I love it" (Amo), o "Eres bellísima".

Otros halagadores comentarios se leen: "Te ves hermosa y bella con tu traje de baño, Dany"; y como si Daniella Chávez estuviera en Hawái, alguien más la saludó con un "Aloha!!!", "Perfecta, divina, encantadora", "Beautiful lady" (Hermosa dama), "Tremenda" o "DIOSSSSA".

Luego de algunos años de trabajar en México como comentarista de TUDN de Televisa y hasta probar suerte en la televisión compartiendo créditos con Marcus Ornellas y Mayrín Villanueva en la serie cómica de "Vecinos", Daniella Chávez volvió a territorio mexicano para lucir sus curvas y maravillar a sus fans de cualquier parte del mundo.

Bajo una palmera y con el pantalón roto, Daniella Chávez deja a la vista su retaguardia. Foto Instagram Daniella Chávez

