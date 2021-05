Bajo los rayos del sol, Fabiola Guajardo luce belleza descomunal

No cabe duda que Fabiola Guajardo sabe cómo lucir su descomunal belleza en un día soleado y paseando por Los Ángeles, California, haciendo que todas las miradas volteen hacía ella, quien plácidamente camina por calles empedradas en un día cualquiera de primavera.

Con gafas oscuras para proteger sus ojos y la melena al viento, la actriz regiomontana disfrutó bajo los rayos del sol en lo que considera su segunda casa, la ciudad estadounidense de Los Ángeles, la cual conoce de ida y vuelta pues anteriormente llevó parte de su formación académica en este lugar.

Fabiola Guajardo, quien ha aparecido en telenovelas como “Por ella soy Eva” y “Corona de lágrimas”, ambas producciones de Televisa, lució despampanante con un mini vestido con el que casi enseña de más y sus fans le agradecieron la visión, pues su belleza es admirada por muchos.

“Feel like a home”, escribió la ex reina de belleza junto con una imagen en la que luce de espaldas un mini vestido negro que apenas llega debajo de su retaguardia y le cubre lo necesario. La prenda, aunque no es ceñida, destaca su figura de una manera muy sexy pues en la parte de arriba es de tirantes y deja ver su espalda.

Fabiola Guajardo aparece con el cabello corto y suelto a la altura de los hombros, en un tono muy de moda, rubio platinado con las raíces negras, que le da luz a su rostro y resalta su descomunal belleza, la cual vuelve locos a sus admiradores.

Sin duda, la villana de la telenovela “De que te quiero, te quiero” levanta revuelo por donde pisa y esta vez no fue la excepción pues tras postear la foto en su cuenta oficial de Instagram, sus seguidores reaccionaron con likes y comentarios llenos de piropos para la originaria de Monterrey, Nuevo León.

“¡Qué preciosa, muñeca!”, “Te ves muy bonita”, “Mucha belleza”, “Beautiful girl”, “You look so radiant, hottie”, “El ángel más hermoso en Los Ángeles”, “Eres una obra de arte que quiero mirar a diario”, “Lo siento Disney, pero no tienes a esta hermosa princesa”, “Siempre me enamoro más de ti”, “Simplemente espectacular”, le escribieron sus fans en la red social de la camarita.

Y es que Fabiola Guajardo no deja a nadie indiferente con su espectacular belleza que, sumada al porte elegante que tiene, da como resultado a una mujer que vuelve locos a sus admiradores con su elegancia y estilo, su sello personal.

En cuanto a su trabajo en televisión, la actriz participó en la serie dramática de Telemundo “Buscando a Frida”, en el que interpretó a una sexy policía y mostró sus dotes histriónicas pues, aunque es un papel secundario, destacó por su talento y su belleza.