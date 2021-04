Bajo los rayos del sol, Cinthya Rodríguez presume sus encantos en bikini

Tras cautivar a sus seguidores con unos pantalones amarillos de cuero, con los que dejó al descubierto su torneado torso, Cynthia Rodríguez lo volvió a hacer y ahora enamoró a sus fans con unas fotos desde la playa en bikini, con las que dejó babeando a más de uno con su espectacular belleza.

La conductora del matutino de TV Azteca “Venga la alegría” sabe cómo sacar provecho con su impresionante figura y deleitó bajo los rayos del sol con un bañador, del cual, sólo exhibió la parte del top, pues se fotografió sólo la parte de arriba del cuerpo, suficiente para incendiar las redes sociales.

Cynthia Rodríguez suele modelar y lucir sus sensuales atuendos para su público de Instagram, donde cuenta con 3.1 millones de seguidores, y en esta ocasión no dudó en presumir sus encantos en bikini desde alguna playa de México.

La novia del cantante Carlos Rivera publicó en su cuenta oficial de la aplicación de la camarita un par de imágenes en las que aparece a pleno rayo del sol con un top negro con diseños en dorado con el que dejó muy poco a la imaginación.

La presentadora de televisión cubrió parte de su cuerpo con una camisa blanca semitransparente, mientras llevaba el cabello lacio y suelo, unas gafas oscuras de sol y como accesorio un juego de collares dorados en el cuello.

“Días felices”, escribió Cynthia Rodríguez y acompaño con un emoticón de corazón rojo, lo que hizo pensar que quizá se encontraba con su pareja Carlos Rivera disfrutando de un momento de relajación y descanso en la playa.

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar y sus fans la llenaron con comentarios y piropos para la también actriz, quien ha enamorado a miles con el carisma y sencillez que proyecta en “Venga la alegría”, donde se ha convertido en una de las conductoras favoritas del público, más allá de que siempre protagoniza incidentes muy graciosos.

“Qué preciosa te ves, que gusto verte feliz”, “Siempre tan preciosa, me encanta tu linda sonrisa”, “Te ves espectacular, como siempre”, “La mujer perfecta”, “Eres súper bonita”, “Eres mi top, me encantas”, “La felicidad sí sale en las fotos”, “Lindísima”, “Diosa divina”, “Sigue disfrutando”, “Qué chula estás”, fueron algunos de los comentarios que recibió la ex académica.

Y es que la belleza de Cynthia Rodríguez es difícil de esconder, por lo que la cantante le saca el mayor provecho y mantiene contentos a sus fans de una sola vez, pues es de las famosas que siempre crea contenido para su público y lo mantiene cautivo con su extraordinario sentido de la moda y su estilo único para lucir su figura.