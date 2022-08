Bajo el sol, Jennifer Aniston luce ardiente figura en bañador a sus 53 años

Sin duda alguna, uno de los rostros y cuerpos más hermosos de Hollywood es el de Jennifer Aniston, quien pese a tener 53 años, luce un cuerpo cuidado y trabajado, así lo demostró en una reciente publicación en donde se lució en un sensual y diminuto bañador a la orilla del mar.

La actriz que fue bastante popular de los años 90´s, hizo parecer que el tiempo no le causa ningún daño y que estos no han pasado por ella , pues tal como en aquella época donde destacó por su interpretación de Rachel Green en la cómica serie "Friends" sigue luciendo radiante a sus 53 años, y podría decirse que no representa en absoluto la edad que tiene.

Jennifer Aniston es una de las pocas actrices que disfruta mostrar su belleza natural y cada vez que puede se deja admirar sin una gota de maquillaje, a pesar de ya estar en el llamado quinto piso, no se limita al usar atuendos que dejen con la boca abierta a muchos y claro es, que no tiene porque ocultarse, pues con todo y su edad se mantiene en excelente forma.

Fue a través de su perfil de Instagram que la sensual actriz se robó todas las miradas de sus millones de seguidores al compartir unas imagénes en la que luce un diminuto bañador en tonos rosa y negro, con el que dejó poco a la imaginación. En dichas fotografías la famosa aparece recostada sobre un camastro bajo los rayos del sol que le hacían destacar su bronceado perfecto sin olvidar el hermoso fondo en el que se puede apreciar el mar, la arena y el azul del cielo que le dan un toque único a su pose.

Como era de esperarse sus más de 40 millones de segudiores de dicha red social no tardaron en reaccionar y a la famosa le llovieron los piropos tras mostrarse como muy pocas veces; luciendo su ardiente figura en bañador. Cabe destacar que para mantener la silueta que, hasta hoy en día tiene, Jennifer Aniston, es fanática del ejercicio ya que realiza por lo menos 90 minutos diarios. Además, la actriz de Hollywood realiza rutinas de yoga, spinning, box, ejercicios cardiovasculares, etcétera.

La famosa no sólo ha destacado por su belleza, si no que también por su talento, pues desde qie interpretó a Rachel Green en la cómica serie "Friends", fue reconocida en múltiples ocasiones, pues tras desempeñar su trabajo de manera perfecta, le fue otorgado el Premio Emmy, un globo de Oro y el del Sindicato de Actores, agregando que gracias a su magnífico papel en la serie antes mencionada llegó a cobrar un millón de dólares por episodio trabajado.

Por supuesto que en el mundo del cine no se queda atrás, pues entre su repertorio de éxitos y solo para mencionar algunos, destacan filmes como "Viviendo con mi ex", "Mi novia Polly", "Una esposa de mentiras", entre muchas otras en las que demuestra su calidad como actriz y su incomparable belleza.

Tal encanto ha logrado ser reconocido por revistas como "People" la cual desde 1995 y hasta 2004 la mantuvo en su radar como una de las mujeres mas hermosas de Hollywood, de hecho logró ocupar el primer puesto en dicha competencia.

