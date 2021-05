Bajo el agua y sin sujetador, Niurka Marcos cubre encantos con sus manos

Luego de la polémica que generó Niurka Marcos al quitarse la blusa en pleno programa en vivo, la vedette cubana vuelve a ser noticia en las redes sociales al compartir un video en el que aparece sin sujetador adentro de una alberca, cubriendo con sólo sus manos sus enormes encantos.

Y aunque la ex esposa del productor de Televisa, Juan Osorio siempre se ha caracterizado por se una mujer "que no tiene pelos en la lengua" e incluso ella se autoproclamó "La reina del escándalo", mostrarse tal como es, sin pena alguna, siempre termina sorprendiendo a sus fanáticos de las redes sociales con sus ocurrencias tras exponer su cuerpo con poca ropa o sin nada.

Recientemente Niurka Marcos volvió a dejar con el ojo cuadrado a sus fieles admiradores al compartir un video de TikTok en Instagram, en donde aparece adentro de una piscina con solo la braguita del bikini y cubriendo sus atributos con sus propias manos. Y aunque la originaria de Cuba ha demostrado que para ella no existe la vergüenza, pues le da igual aparecer con o sin ropa cada vez que lo desea, lo que más llamó la atención de sus admiradores no fue precisamente que estaba en topless.

Y aunque muchos de sus seguidores la cuestionaron sobre por qué cubrió sus atributos en vez de dejarlos al descubierto, cero censura, otros murieron de risa al escuchar que la famosa pagó una de tantas que ha hecho al ser albureada por otra persona, que le dice "cómete está".

En el video se escucha decir a la vedette decir " Se me antoja comer otra cosa, algo diferente, qué se les ocurre", sin embargo, alguien se la regresa y le responde: "Cómete está". La expresión de la famosa fue la que causó cientos de risas entre sus fieles admiradores quienes no dudaron en halagarla no sólo por su belleza sino por el buen sentido del humor que tiene e incluso aprovecharon también para alburearla.

“Wuajajaja tu cara niurka me encanta siempre con la alegría”, “ La cara de @niurka.oficial ? su expresión jajajajaja”, “Si k se la coma” “La mejor loka pero feliz”, “ A mí también ?se me antoja otra cosa”, son algunas de las reacciones en la publicación. Hasta el momento el video lleva más de 10 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

Recientemente se dio a conocer que Niruka Marcos podría estar en problemas luego de su atrevimiento de mostrarse en topless en programa en vivo de cadena nacional, razón por la que Segob podría sancionarla, sin embargo, Laura Flores productora del programa De primera Mano aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte del Instituto gubernamental.