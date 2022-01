Aunque despeinada, Marjorie de Sousa presume su belleza con revelador close up

Con la cara lavada, en fachas, con ropa cómoda y hasta ¡despeinada!, la actriz Marjorie de Sousa es capaz de presumir su belleza con un revelador close up. Aunque la imagen perfecta y el glamour se creían hasta hace algunos años como dos de las características que no debían faltar en una artista, hoy por hoy ya no es así.

Y es que, con la invención de las redes sociales, muchos famosos han demostrado su verdadero lado humano y la venezolana de hoy 41 años no es la excepción. Pues es una forma en la que pueden tener contacto directo con sus seguidores -lo cual antes no existía-, y mostrarse de mil maneras.

Y para dar la bienvenida al presente fin de semana, Marjorie de Sousa no perdió la oportunidad de compartir un momento íntimo con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, y es que luego de hacer una de sus obligadas rutinas de entrenamiento o ejercicio, la famosa por dar vida a las villanas de telenovela, se mostró toda despeinada muy cerquita de la cámara e hizo alarde de ello.

Lee también: La vez que Marjorie de Sousa lució vestida de novia en Sueño de Amor

Fue con un vídeo que Marjorie cautivó de nuevo a chicos y grande y hasta a sus haters, luego de hacer gestos y lucir con su cabellera de lado, mientras lucía su belleza y escuchaba a Demi Lovato con su tema "Confident".

Y a la par, la actriz antagónica de "La Desalmada" (2021), no pudo dejar de detallar su hazaña y dejar un mensaje a sus fanáticos, "Despéinate más seguido y simplemente vive!!! GRACIAS... hermoso fin de semana"; lo que le acarreó infinidad de reacciones y comentarios.

Lee también: Marjorie de Sousa recuerda cuando famoso periodista le declaró su amor

La actriz Sharis Cid le dejó un "Bonita", mientras que Jackie Sauza le demostró su admiración con una tercia de caritas de ojos de corazón. La cuenta de Media Concepts PR -su agencia representante- también escribió: "Guapa" y su página de fans @sousaticos no pudo dejar de expresar: "Realmente hermosa".

Alguien más hizo sentir todavía mejor a Marjorie, tras dejar ver su percepción de que aparenta menos edad de la que tiene: "Pareces una muchachita...". También se lee: "hermosa Marjo... te admiro, te mando besos, un abrazo".

Un "Te amo" o "Hermosa mi paisana, cariños y besos desde Venezuela", son otros de los más de mil comentarios que ha recibido la actriz a partir de su publicación; por otro lado, ha recogido 65,130 corazones rojos.

Síguenos en