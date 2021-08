"Atrápame si puedes": Demi Rose inquieta a sus fans mientras luce curvas al sol

Tras traer a sus seguidores los últimos diseños de Pretty Little Thing, la firma de ropa para la que la modelo Demi Rose trabaja y representa dignamente, la británica se ha mostrado más intensa que nunca, pues en sus publicaciones más recientes lo demuestra; y recientemente ha inquietado a sus fans con un: "Atrápame sin puedes", mientras luce sus pronunciadas curvas al sol.

Y es que, la británica de 26 años, ha puesto al mundo digital de cabeza luego de sus intensas postales, y las que se ha tomado últimamente para la nueva colección de la marca que representa, no son la excepción.

Con una sensual pose de pierna levantada sutilmente, tomándose la cara con las dos manos y exponiendo sus curvas al sol, casi como Dios la trajo al mundo; es decir, sólo con un calzón de color ocre y un collar largo, fue como Demi Rose impactó esta vez a sus más de 17.4 millones de seguidores.

La top model lució sentada en una estructura circular de piedra en uno de los escenarios más imponentes de Ibiza, España, lugar donde la londinense habita desde hace tiempo, al nivel del Mediterráneo. No obstante, su pose y su gesto sensual, hablan por sí mismos.

No hay que olvidar que el color de piel que posee Demi Rose, ha sido uno de los atractivos para enloquecer a sus fanáticos, por lo que el bronceado, es una de las actividades que más le preocupa. "Catch me if you can, working on my tan…", escribió la británica, lo que en Español significa: Atrápame si puedes, trabajando en mi bronceado...

"Looks so much sexy" (Se ve muy sexy), "Love this" (Amo eso), "Interest" (Interesante), "So hot!" (¡Qué intensa!), "Worldwide" (En todo el mundo), "Only positive vibes" (Sólo buenas vibras), son algunos de los comentarios que Demi Rose ha recibido.

Sin embargo, hubo quien no se aguantó las ganas y se saboreó, más allá del desafío que lanzó la británica: "Yum yum yum yum", "I’m here for you" (Estoy para ti). Otra de sus colegas, ha expresado "2020 was a minor setback for a major 2021 comeback. Wait on it!!" (2020 fue un revés menor para un regreso importante en 2021. ¡¡Espera!!).

Al momento, Demi Rose ha desafiado e inquietado a 662,490 seguidores, quienes han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer 6,180 comentarios.

