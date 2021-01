Así reaccionaron hijas de Gabriel Soto ante boda con Irina

En una entrevista para el matutino Hoy, el actor de Televisa, Gabriel Soto, cuenta como fue la reacción de sus hijas sobre su próxima boda con Irina Baeva, con quien ya llevaba casi tres años de relación y por fin decidieron dar el siguiente paso, ya que el ex de Geraldine Bazán asegura que la rusa es el amor de su vida.

Gabriel Soto, se dice feliz y apoyado por su familia, en especial por sus hijas, quienes tomaron muy bien la noticia de su unión con Irina Baeva, y quienes le dijeron verlo contento, pues desde que anunciaron su compromiso se le ha visto sonriente y dichoso.

“Mi hija me dijo, ay, bueno las dos no, ay te vemos feliz, y que bueno yo siempre lo he dicho, mientras yo esté feliz, mis hijas van a estar felices, y mientras su mamá esté feliz, mis hijas van a estar felices, y eso es lo más importante, así que muy contentos y también al pendiente de este proyecto, mis hijas son mi todo, y bueno me echan muchas porras”, fueron las palabras de Gabriel Soto.

A pesar de que la relación de Irina Baeva y Grabriel Soto es una de las más turbulentas, al estar rodeados de diversas polémicas , son el vivo ejemplo de que cuando hay amor, lo demás sale sobrando.

Hoy en día son una de las parejas más sólidas en el medio del espectáculo, después de enfrentar tantos obstáculos que la vida le puso a su noviazgo, decidieron dar el siguiente paso y hacerle saber al mundo que triunfó el amor y que son más felices que nunca.

La pareja de enamorados confirmó su compromiso hace unos días, mismo que ya se había consumado desde el 25 de octubre del 2020, cuando ella recién llegaba de Nueva York, lugar al que asisitió para perfeccionar su inglés.

A pesar de que los protagonistas de “Vino el amor” se comprometieron desde octubre no habían dado a concocer la noticia ante los medios, por que querían hablar primero con las hijas del actor y la familia de la actriz rusa.

La noticia la dieron a conocer a través de sus distintas redes sociales, donde Gabriel Soto, posteó, “She said yes” (Dijo sí), y por su parte Irina Baeva también compartió “I said yes” (Dije sí), por lo que sorprendieron a sus millones de seguidores quienes les dejaron en cuestión de segundos sus felicitaciones por el gran paso que van a dar en sus vidas.

Irina Baeva da el sí. Instagram Irina Baeva

También compartieron un video donde aparecen más enamorados que nunca, y con una paisaje hermoso, donde comparten el gran amor que el uno siente por el otro, y demuestran que no hay obstáculo que impida realizar los sueños en pareja.