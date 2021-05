Así moldea sus curvas Aracely Arámbula en el gym; presume cinturita

Vestida con un body negro -casi de pies a cabeza- pero con particular escote, fue como Aracely Arámbula demostró la forma en la que moldea sus curvas en el gimnasio, pero no sólo eso, sino que además, presumió la deseada cinturita que toda mujer quiere tener.

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, Aracely Arámbula incitó a sus fanáticos a activarse haciendo un poco de ejercicio para mantener un cuerpo saludable y en forma. No sin antes, presumir su espectacular figura.

Y es que, la estrella de Telemundo se ha posicionado como tal, gracias a su belleza y figura curvilínea que ¡deja sin aliento a cualquiera!, eso sin mencionar su talento ante las cámaras, que es otro de sus encantos y por lo que ha cautivado a varios productores que la han elegido como la estrella de sus melodramas y otros programas de televisión.

Haciendo pierna y reafirmando gluteos, fue capada Aracely Arámbula a través de un clip en el que se ve tomada de un aparato que y se ejercita parada jalando una liga de la base, por lo que sin duda, tiene que hacer mucha fuerza, no por nada su genial figura.

"#ArAfamilia bella, qué les parece un poco de mi rutina de ejercicio de este día para mantener nuestro cuerpo en forma y saludable? Cuéntenme ¿Ustedes ya se movieron hoy? Les mando muchos besos #miarafamiliabella #ejercicio #saludybienestar #healthylifestyle #bienestar", escribió la ex de Luis Miguel en su publicación.

La actriz de telenovelas como "La Doña", es partidaria de mantenerse saludable y evita comer alimentos con exceso de azúcares y sales; pues con frecuencia, enseña que se da sus lujos para deleitar al paladar con postres, bebidas o comidas que no contienen dichos condimentos o los tienen en muy bajas cantidades.

"Esooo", "Solo moví mis brazos hoy ajajajaja", "Eres mi inspiración en el ejercicio, la verdad no me muevo con nada soy pésima. Pero lo estoy intentando", "Que tu me pegas un poquito de energía para ejercitarme", "Saludos desde Puebla mi ara bella y hermosa", "Siempre tan bella, esa cuerpa lo es todo. Gracias por siempre compartir con nosotros, muchos besos para vos", son algunos de los 940 comentarios que se leen en el post de 'la Chule'.

Y a pesar de ser una inspiración para sus fanáticos, hay quienes todavía piensan en activarse: "He intentando tanto tiempo diciendo que haré ejercicio, pero prometo aplicarme", "Apenas hermosa, qué bien luces besos desde Monterrey", "Quisiera tener esa motivación", "Love u, saludos desde VENEZUELA", "Tiene tremendo… corazón", "No hago ejercicio, pero por ti si lo hago".

Al momento, un total de 490,906 son las veces que se ha reproducido el clip, y por lo menos 68,821 son los fanáticos que han reaccionado con un corazón rojo.