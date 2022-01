Así lució Marjorie de Sousa junto a su novio Vicente Uribe en un evento fashion en Miami

Para finalizar el 2021, entrado el mes de diciembre, la actriz Marjorie de Sousa estaría emprendiendo uno de sus últimos atinados proyectos el año, pues la venezolana de 41 años colaboró con la diseñadora colombiana que se hace llamar en redes sociales Isabel Original, en la edición decembrina de la revista Original Living Magazine, y así lució la actriz junto a su novio Vicente Uribe en el evento fashion de Miami.

Con quien, de acuerdo a una publicación de la revista People en Español -a la que la actriz le da las exclusivas-, afirmó en diciembre pasado que Marjorie de Sousa y Vicente Uribe estarían buscando llegar al altar luego de un año de relación y tras haberse conocido en una reunión de negocios.

Pues a la par de dejarse ver junto a su novio oficial, el empresario mexicano del ramo culinario, estaría proponiéndole matrimonio a la codiciada actriz de telenovelas, y buscando tener una vida junto con ella y su hijo Matías Gil de Sousa, fruto de su relación con el actor argentino Julián Gil.

Entre tanto, Marjorie de Sousa se dejó captar por su ahora pareja Vicente Uribe, entre los asistentes a la gala decembrina de la moda, así como por decenas de medios de comunicación que se encontraban presentes.

Lo que deja ver que la venezolana está gritando a los cuatro vientos su amor por el empresario, indicando una posible unión matrimonial con Vicente Uribe que podría suscitarse este 2022, que sería uno los sucesos más esperados del año, así como su regreso a la pantalla chica de Televisa en la también esperada segunda parte de "La Desalmada", exitoso melodrama en el que brilló la actriz y por el que se coronó como la villana favorita del 2021.

Pues según información de People en Español, la pareja está súper enamorada, tienen planes de tener una familia sólida y también habrá boda, reveló una fuente confiable y cercana a los famosos tortolitos.

Y es que, todo parece indicar que la venezolana se vio sorprendida por Vicente Uribe, quien llegó a verla en dicho evento y no sólo eso, sino que la llevó a cenar a un exclusivo lugar en Miami esa noche del 1° de diciembre de 2021.

No obstante, aún no hay nada en concreto en cuanto a los planes de boda de la pareja, aunque medios aseguran que será el año en el que la pareja una sus vidas en matrimonio.

