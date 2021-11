Así lucieron cuerpazo Susana González y Joana Benedek en bikini hace 20 años

Entrados los años 2000, dos de las famosas que arrancaban suspiros de la pantalla chica de Televisa eran Susana González y Joana Benedek, quienes lucieron cuerpazo en bikini cuando formaron parte del elenco de la telenovela "Amigas y Rivales" hace 20 años.

Pues tanto la rumana que llegó a México en 1998 debutando como villana de la telenovela "Ángela" al lado de Angélica Rivera y Juan Soler, como la mexicana que ya había dejado huella en la pantalla chica de la televisora de San Ángel tras su participación en ocho telenovelas anteriores desde 1996 en "Sentimientos Ajenos", se habían vuelto dos de las favoritas para salir en telenovelas.

Su belleza y cuerpazo las hacían cotizarse entre productores y directores de telovelas por lo que entraron a competir con las estrellas adolescentes del momento como Michelle Vieth, Ludwika Paleta, Angélica Vale y Adamari López, quienes fueron las protagonistas de la historia de corte juvenil producida por Emilio Larrosa para Televisa en 2001.

Y para dar cuenta de lo anterior, fue la cuenta oficial del Canal Tlnovelas, que el pasado 23 de septiembre sacó del baúl de los recuerdos una instantánea en la que se les ve posando a Susana y Joana en diminutos bikinis con los que dejaron sin palabras a más de uno.

Y es que, a sus 27 años, Susana González era una de las estrellas juveniles-adultas más guapas de entre las tantas famosas que han desfilado por los foros de televisión; y qué decir de Joana Benedek, quien siempre lograba cautivar a chicos y grandes en las telenovelas de Televisa cuando tenía 30 años de edad.

Y mientras la cuenta de Tlnovelas cuestionaba a sus seguidores con: "¿Quién interpretó el tema de apertura de la #Tlnovela #AmigasYRivales?", además de coincidir que fue el legendario grupo pop Kabah, muchos más admiraron la belleza de estas dos artistas.

Por su parte Joana Benedek prefirió utilizar un bikini negro que contrastaba con su melena rubia y ondulada, mientras que Susana González cautivó luciendo cuerpazo en un bikini azul turquesa de lunares de colores, con la piscina y el mar de fondo.

Ellas daban vida a Roxana Brito de De la O / Carolina Vallejo en el caso de Joana Benedek y Susana González encarnó a Ángela Riveira; dos mujeres que definitivamente eran parte importante del drama y por el que cada tarde, millones de televidentes veían sin parar "Amigas y Rivales".

