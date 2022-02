Así lucieron Susana González y David Zepeda en Premio Lo Nuestro

Como dignos representantes de México, la pareja de actores Susana González y David Zepeda asistieron la noche del jueves 24 de febrero a la entrega de Premio Lo Nuestro en Estados Unidos y así fue como lucieron los protagonistas de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte".

Fue en la edición número 34 de Premio Lo Nuestro, que tuvo lugar el jueves por la noche en la FTX Arena en Miami, que una lluvia de estrellas engalanó el escenario se lucieron entre los presentes. Y entre ellos, ahora les tocó el turno a Susana González y David Zepeda, a quienes les tocó presentar una terna juntos.

La pareja de actores entregó premio Lo Nuestro a Ángela Aguilar en la categoría de Artista Revelación Femenina. En tanto, quien da vida a Natalia Robles de "Mi Fortuna es Amarte" de Nicandro Díaz, lució un espectacular vestido de corsé strapless y falda larga de raso color azul marino con un cinturón de piel que le dio un toque muy especial.

Lee también: Natalia encuentra a Chente con Olga y Benja enfurece en Mi Fortuna es Amarte

Pero no sería el único outfit con el que conquistó aunado a su presencia, pues para subir al escenario junto a su compañero en el melodrama, la actriz utilizó un vestido negro de escote en cuello 'v' y una pronunciada abertura en la falda.

Por su parte, David Zepeda se encontró nada más y nada menos que con la cantante dominicana Natti Natasha y hasta compartió mesa con ella; incluso, hasta la grabó cuando ella se levantó a recibir un premio por su canción "Ayer Me Llamó Mi Ex Remix" ft. Lenny Santos; y momentos antes, escuchaban juntos a David Bisbal, quien cantó una canción mexicana.

Lee también: Olga sufre accidente y hace creer a Chente que Benja fue el culpable en Mi Fortuna es Amarte

Y tras ser el mejor vestido de la premiación, el protagonista de "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) de Televisa, el actor sonorense compartió un vídeo al lado de celebridades como su tocayo Bisbal, Yuri y la guapa Francisca, así como una postal más con ella, al momento de presentar una terna.

"Qué emoción verte, mi Fran!!! Hermosa y súper bien acompañada @francisca, @davidzepeda1", se lee en la historia de Instagram de David Zepeda.

"Y me alegro enormemente, un aplauso para todas las mujeres...", se le escucha decir en otra de sus escenas compartidas al lado de Susana González, en pleno escenario y frente a todos.

Pues como dignos representantes de los artistas en México, ambos famosos lucieron guapísimos y deslumbraron al público y a los presentes con su belleza y galanura.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!