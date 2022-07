Así lucia Carmen Campuzano antes de que una bacteria le destrozara la nariz

Su vida por las pasarelas fue todo un éxito gracias a su belleza, cuerpazo y carisma; no obstante, la ex modelo mexicana Carmen Campuzano vio sus sueños frustrados cuando fue víctima de una bacteria que atacó su nariz y se la destrozó.

En entrevistas de hace algunos años, Carmen Campuzano dejó ver que la bacteria la habría contraído debido a que tuvo contacto con comida o bebida contaminada con orina de animales, que es de donde proviene, pues su noviazgo con el actor Andrés García, habría causado muchas envidias a otras famosas que también hubieran querido tener una relación con él.

Motivo por el cual, en su momento, la también actriz de 51 años contó: "Yo me convertí en una persona muy envidiada, por las mujeres muy atacada, porque Andrés en un momento dado significó un trofeo de guerra para muchas".

Una bacteria y otros vicios

Y aunque se sabe que fue víctima de una bacteria llamada Leptospirosis icterohemorrágica, no habría sido ésta, la única razón por la que a modelo habría acabado con su nariz, pues desde hace muchos años se destapó que tenía adicción por las sustancias ilícitas como estupefacientes y drogas.

Carmen Campuzano, quien empezó su carrera como modelo en la época de los 90's trabajando para firmas como Christian Dior en una campaña de lencería, o para la afamada revista Vogue, por la que ganó muchos premios, contrajo dicha enfermedad provocada por la mencionada bacteria.

"La leptoespirosis también tuvo mucho que ver [con la desfiguración de mi nariz], también mis fracturas. Leptospirosis icterohemorrágica es una bacteria", confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante años atrás.

Y aunque dejó ver que habría sido contagiada por las envidias que provocaba en otras su relación sentimental con Andrés García, también explicó: "No sé a ciencia cierta dónde la adquirí, a eso se le considera y se le conoce como una enfermedad tropical porque así se le cataloga. La transmiten las ratas, los animales en lugares de descuido y se transmite a través de la orina".

Su relación con Andrés García, ¿la culpable?

La intensa relación sentimental que tuvo en su momento con el actor Andrés García, habría sido la gota que derramó el vaso, por la que "alguien", le hubiera querido hacer tanto daño a Carmen Campuzano y en su momento, así lo dijo:

"A través de los años me fijé y me di cuenta que él era el sex simbol de esa época. Pocas mujeres lo llegaron a amar, con un amor tan real, en las buenas y en las malas, como yo. Quizá no fui la única, pero sí fue un amor muy real, muy intenso, muy verdadero y él lo sabe".

La vida profesional de Carmen Campuzano como modelo era impecable en un principio, aunque su vida personal no empezó tan bien, pues por principio de cuentas se casó con un hombre muchos años mayor que ella; posteriormente contrajo matrimonio con el actor Mario Carballido con quien tuvo gemelas, pero la relación no duró mucho tiempo y la pareja de famosos se separó.

Los expertos en el tema sobre la vida de la actriz y modelo han hecho una recopilación de la vida de la famosa y el Canal de YouTube Plátano, muestra las imágenes de cómo lucía antes de que tuviera problemas de salud y siendo víctima de las sustancias tóxicas.

